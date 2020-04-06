06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Болеют коронавирусом 80% россиян от 18 до 60 лет

16:15 06.04.2020 Фото: pixabay.com
2 0

Среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции.

Болеют коронавирусом 80% россиян от 18 до 60 лет
Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование

Около 80% граждан РФ, заразившихся коронавирусом, составляют люди возрастом от 18 до 60 лет из-за того, что именно среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Удельный вес людей старше 60 лет в сегодняшней структуре — это порядка 15%, около 5% — это дети, и 80% — от 18 до 60 лет. И не потому, что они у нас более подверженные или как-то иначе себя чувствуют, чем во всем мире. Ровно потому, что среди этой когорты людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границ», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции. «Наш опыт показывает, а мы сделали большое количество исследований, что у человека после перелета — и наши коллеги в других странах тоже об этом говорят — очень здорово меняется состояние слизистой, и поэтому в момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель, поэтому нужно [его] поместить в изоляцию и после этого обследовать», — пояснила она.

Попова подчеркнула, что для защиты от нового коронавируса достаточно закрыть лицо, но нет необходимости использовать для этого маски с высокой степенью защиты. По ее словам, людям с разным профессиональным риском требуются разные маски. «Врачам-инфекционистам нужны маски-респираторы, которые полностью изолируют. Тем, кто работает в продовольственном магазине или еще где-то, зависит от степени контакта и риска инфицирования, им нужны немножечко другие маски. Они могут быть «полегче», потому что сложно в маске с высокой степенью защиты работать», — сказала она.

«Когда мы дома, нам маска не нужна. Но когда мы выходим, нам нужно закрыть нос и рот», — добавила Попова.

Источник: стопкоронавирус.рф

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно?

Аноним, 06 апреля 2020 16:48
Нет!
Аноним, 06 апреля 2020 17:04
Бери горящий тур в Нью-Йорк

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доллар за 82 рубля: Два жестких стресс-теста развития кризиса для компаний с карантином придумали в России
17:30 06-04-2020
Доллар за 82 рубля: Два жестких стресс-теста развития кризиса для компаний с карантином придумали в России
БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 36
17:26 06-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
БердскВозобновили работу строительные и промышленные предприятия в жесткую самоизоляцию в Бердске
17:15 06-04-2020
Возобновили работу строительные и промышленные предприятия в жесткую самоизоляцию в Бердске
Бердск75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны
17:06 06-04-2020
75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны
Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля
17:00 06-04-2020
Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля
Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани
16:55 06-04-2020
Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани
БердскШестой день самоизоляции в Бердске: буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся
16:51 06-04-2020
Шестой день самоизоляции в Бердске: буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся
Стрижка Каре для женщин после 50 поможет передать шарм зрелой леди
16:45 06-04-2020
Стрижка Каре для женщин после 50 поможет передать шарм зрелой леди
Потроллило "жертву русских троллей" министра Швеции МИД России
16:45 06-04-2020
Потроллило
БердскНа продавцов без масок в разгул коронавируса жалуйтесь в полицию и мэрию Бердска 1
16:44 06-04-2020
На продавцов без масок в разгул коронавируса жалуйтесь в полицию и мэрию Бердска