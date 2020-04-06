Болеют коронавирусом 80% россиян от 18 до 60 лет

Среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции.

Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование

Около 80% граждан РФ, заразившихся коронавирусом, составляют люди возрастом от 18 до 60 лет из-за того, что именно среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Удельный вес людей старше 60 лет в сегодняшней структуре — это порядка 15%, около 5% — это дети, и 80% — от 18 до 60 лет. И не потому, что они у нас более подверженные или как-то иначе себя чувствуют, чем во всем мире. Ровно потому, что среди этой когорты людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границ», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции. «Наш опыт показывает, а мы сделали большое количество исследований, что у человека после перелета — и наши коллеги в других странах тоже об этом говорят — очень здорово меняется состояние слизистой, и поэтому в момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель, поэтому нужно [его] поместить в изоляцию и после этого обследовать», — пояснила она.

Попова подчеркнула, что для защиты от нового коронавируса достаточно закрыть лицо, но нет необходимости использовать для этого маски с высокой степенью защиты. По ее словам, людям с разным профессиональным риском требуются разные маски. «Врачам-инфекционистам нужны маски-респираторы, которые полностью изолируют. Тем, кто работает в продовольственном магазине или еще где-то, зависит от степени контакта и риска инфицирования, им нужны немножечко другие маски. Они могут быть «полегче», потому что сложно в маске с высокой степенью защиты работать», — сказала она.

«Когда мы дома, нам маска не нужна. Но когда мы выходим, нам нужно закрыть нос и рот», — добавила Попова.

Источник: стопкоронавирус.рф