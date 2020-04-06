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Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян

22:08 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, президенту России доверяют 74% опрошенных россиян.

Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3%

Владимиру Путину доверяют 74% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 72%. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет показатели доверия и одобрения Президенту России за 02 апреля, и за период с 23 по 29 марта 2020 года.

Обращение Президента России к гражданам

2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%.

Рейтинг Президента России с 23 по 29 марта 2020 года

За прошлую неделю показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1% респондентов (не доверяют 24,9%).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3% по итогам марта 2020 года.

Поддержка политических партий с 23 по 29 марта 2020 года

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7%, КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 5,2%.

Источник: ВЦИОМ


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От редакции

Доверяете Путину?

Аноним, 06 апреля 2020 14:33
НВР:
Нет
Аноним, 06 апреля 2020 14:35
Мне кажется, если ВЦИОМ придёт на кладбище то 90% покойников тоже будет ЗА солнцеликого.
А вот на улицах скоро за такой вопрос будут просто морду бить.
александр, 06 апреля 2020 14:50
Аноним, 06 апреля 2020 14:36
НВР:
НЕТ!!!!
Костян, 06 апреля 2020 14:49
А кого бы вы хотели анонимы?
Аноним, 06 апреля 2020 15:33
Ну я, Костян, хочу такого, при котором ВЦИОМ не будет вынужден ВРАТЬ, а Конституционный суд не будет его обслуживать как лакей. Ну там много чего еще, тебе не понять....
Аноним, 06 апреля 2020 15:53
Итак, подведем промежуточный итог: по состоянию на 15:51 (или на 14:51 по бердскому времени))) 82% местной аудитории НЕ доверяют Пу, 18% доверяют.

Привет ВЦИОМУ!!!!
Аноним, 06 апреля 2020 16:44
А мне, Костян, НИКТО не нужен. Я сам в состоянии сделать свою жизнь лучше. Построить компанию, изготавливать передовые продукты, поставлять их на рынок. Моя жена занимается сферой услуг и легко может создать сеть.

Мы сделаем всё САМИ если только всякие "стратеги мирового уровня", профукавшие всё, что только смогли за 20 лет не будут нам МЕШАТЬ.
Аноним, 06 апреля 2020 14:41
НВР: Да.
Сейчас, когда в мире че попало творится, всем стало очевидно что Россия - тихая гавань стабильности.
Не зря ведь даже те, кто жили уже много лет в западных странах просят вывезти их в Россию, показывая паспорт.
Аноним, 06 апреля 2020 15:36
Суда по оценкам твоего **ра всем стало очевидно чем ты зарабатываешь на жизнь.
И все это, какбэ помягше, не очень одобрили
Аноним, 06 апреля 2020 17:22
неет... судя по минусам: боты все еще оплачиваются западом
Аноним, 06 апреля 2020 17:31
Бот это такая программа отвечающая стандартными фразами на комменты.
Бот не умеет врать, писать ошибки, бот говорит странно.
Аноним, 06 апреля 2020 14:56
Забавно: в голосовалке ВК уже приняло участие больше 10 тех, кто живет не в России!
Вот зачем вы здесь сидите? Неужели вам все еще платят за это?
Аноним, 06 апреля 2020 15:40
Кремлетролли лахтинские давно научились работать удаленно.
Поросёнок Пётр, 06 апреля 2020 15:07
Так, товарищи, что за 72 % такие, ну-ка не спим, давайте до 100 поднажмём, а там и до 146 не далеко
Аноним, 06 апреля 2020 15:14
На этой ветке поддержка Пу несколько отличается от ВЦИОМа))

С чего бы это??? (только не надо про разные аудитории, уже махровые путиниды начинают подозревать что что-то не так и перестают доверять обнуленному)
Гость, 06 апреля 2020 15:27
Кто все эти люди? Они что обезумели?
Аноним, 06 апреля 2020 16:52
Это так называемые "конформисты". Или, говоря простым языком, "соглашатели". Такие люди, которые стараются "быть как все". Поэтому когда ВЦИОМ рисует такие цифры - он посылает этим людям сигнал: "Вы в большинстве! Всё хорошо! Эта позиция - ПРАВИЛЬНАЯ!"

Разумеется, таковых людей под давлением обстоятельств становится всё меньше и меньше, но если ВЦИОМ начнёт публиковать реальные цифры, то первый замер покажет, скажем, 40%. И если это окажется меньше половины, то уже будет уже противоположный "сигнал". Поэтому второй замер покажет, что таких людей осталось 20% или может быть сразу 10%. А вот эти 10% - это будет стабильно и реально. Это те, которые всегда за власть - какая бы она ни была. Пусть даже это будет власть Гитлера или его гауляйтера.
Аноним, 06 апреля 2020 15:27
Наглая ложь. Никто из родственников и знакомых за него давно не голосует. Откуда эти проценты?????
Анонимус, 06 апреля 2020 15:31
Я догадываюсь в каком лечебном заведений проводился опрос
Я, 06 апреля 2020 15:45
НВР:
Кого ни спрошу,все против......где проходят эти опросы?????
Жители города, 06 апреля 2020 16:16
Да предложите ж кандидатуру!Что вы из канавки как козявки выкрикиваете!!!
Аноним, 06 апреля 2020 19:37
Житель, да пошёл ты на . ... Как видишь, этот твой незаменимый запёрся в бункере и не высовывается )))) Канавки, козявки, ну куда деваться )))
Аноним, 06 апреля 2020 15:45
А ровно так было и перед выборами 2018 г., г-да боты и примкнувшие к ним.
У Поросёнка Петра спросите, например. Уж как он велеречиво пел либеральные песни...И что в результате? В результате - не повезло с избирателями :)
Аноним, 06 апреля 2020 16:05
Не повезло с центризбиркомом, который считает голоса по той же методичке, по которой ВЦИОМ считает опросы...
Команды приходят их одного "центра"
Поросёнок Пётр, 06 апреля 2020 16:27
Либеральные песни, пхххх, а то вы не знаете дорогой Аноним, как у нас "выборы" проходят, административный ресурс, вбросы, карусели и прочие жульничества.
На любых честных выборах, при допуске всех кандидатов, Единая Россия и Путин не имели бы никаких шансов, по этому у нас нет, не было и не будит никаких "честных выборов".
Аноним, 06 апреля 2020 16:09
этот человек за 20 лет добил остатки советского потенциала, но при этом убил в стране всякое будущее...даже по молодым видно, как они хотят либо вообще уехать из страны, либо перебраться в москву или питер,чтобы уцепиться хоть за какие то ниточки перспективы...но если ты не из семьи крупного госчиновника или топ-менеджера газпрома, то у молодых остается только путь в "реальные пацаны"..)
какое доверие к ВВП? одна пенсионная реформа убила основную массу запутинцев , а уж после обнуления и говорить нечего..сейчас наступает кризис с обрушением рубля , цен и тарифов-налогов, и с ростом безработицы - на "самоизоляции" сразу стало понятно, что основная массам народа живет от зарплаты до зарплаты ..уже этим летом-осенью народ озлобится на этот 20 летний итог "роста благосостояния"...
Аноним, 06 апреля 2020 16:27
Плохо историю знаешь...Советский потенциал (и экономически, и организационно)благополучно "добил" Борис Николаевич, тот, что из первых секретарей обкомов/горкомов. Спроси у папы/мамы.
Аноним, 06 апреля 2020 16:58
Я и есть папа. И я прекрасно помню 90-ые. Да, Ельцин был ещё то чудо... Но по сравнению с нынешним - он просто пьяный вечно весёлый добряк.

И при Ельцине вся советская система кое-как существовала, но таки непонятным образом работала. Именно Путин закрыл ("оптимизировал") большинство больниц, переделал полудохлые промышленные предприятия в торговые центры (типа "Зимняя вишня") и официально объявил Россию - "Энергетической сверхдержавой", то есть "сырьевым придатком" как сказали бы при СССР и бензоколонкой, как говорят сейчас.
Аноним, 06 апреля 2020 17:24
вообще то Ельцин был прозападным либералом и во все силушки сдавал Россию под управление европейцам и американцам.
забыли?
Аноним, 06 апреля 2020 18:04
Папаша, вполне возможно, что для вас Ельцин был "замечательным пьющим добряком". Только, глядя на результаты его руководства государством, этого не скажешь.
Аноним, 06 апреля 2020 18:14
Россию под управление?

А кто закрыл разведбазу в Лурдесе? Кто обеспечил США транзит вооружений в Афганистан через Ульяновск? А кто затопил станцию Мир и направил финансирование на МКС, которая теперь по большей части американская? А при ком утонул Курск прямо на учениях и в чьём эфире президент сказал эпохальную фразу "Она утонула"? А кто умудрился на несколько поколений рассорить Россию и Грузию? Россию и Украину? Россию и Молдавию? Россию и Белоруссию?... Кто в конце концов помогает тушить пожары в США и Европе, когда горит Сибирь? Кто отгружает дефицитное медоборудование в США в разгар пандемии? Неужели всё это Ельцин???
Аноним, 06 апреля 2020 18:42
"кто умудрился на несколько поколений рассорить Россию и Грузию?"...вот и славненько. " Россию и Украину?"...вернув восвояси Крымскую обл.РСФСР. ТожА правильно.
Аноним, 06 апреля 2020 19:35
Какую ещё Крымскую область? Ты бы ещё вспомнил времена, когда там турки рулили. Может Эрдогану Крым вернуть???
Аноним, 06 апреля 2020 21:56
Я хорошо знаю историю. Экономический рост конца 90-х (ещё до прихода Путина, ещё до взлетевших цен на нефть!) был результатом перезапуска советских мощностей, которых, как вы говорите, не было.
Алесандр, 06 апреля 2020 16:26
После этой как бы эпидемии.Для меня нет президента Пу....а есть незнаю как мягко сказать.Бросил народ и в кусты.Славу богу хоть губернатор наш молодец.Берёт ответственность на себя.
Аноним, 06 апреля 2020 18:27
А с чего вы решили, что губернатор берёт какую то на себя ответственность??? Так же, объявил "самоизоляцию" до конца апреля. Некоторым разрешил выйти на работу, но под свою ответственность!
Так что ничего этот товарищ сверхъестественного не сделал.
Аноним, 06 апреля 2020 16:33
Молодец, Владимир Владимирович. Идёт по пути Чаушеску)
Аноним, 06 апреля 2020 18:23
Ваши слова, да Богу в уши.
Аноним, 06 апреля 2020 21:53
Вирушеску :)
Аноним, 06 апреля 2020 17:37
НЕТ!!! Я этого (цензура!) никогда не одобрял, сейчас тем более. Надеюсь что скоро он переедет на заслуженную шконку в барак
Аноним, 06 апреля 2020 18:22
На Курьере всего 20% поддержки
igk63, 06 апреля 2020 20:34
НВР:
Нет.
Аноним, 06 апреля 2020 20:42
Те кто одобряют. Напишите хоть за что, просто хочется посмотреть (чисто с научной точки зрения) на деформацию ватного сознания.
Гость, 06 апреля 2020 22:08
Забыли вы граждане, как страна разваливалась на куски, что в регионах творили "новые удельные князьки", люди голодали - за жменю крупы и пачку махорки по талонам в очередях стояли, давились! Армия была на голодном пайке, разутая, раздетая. Шахтёры маршЫ на Кремль устраивали, касками по мостовой стучали - зарплаты по году не видели! Пенсии задержЫвали - по полгода! Сбережения со сберкнижек списывали подчистую! В бердских квартирах замерзали, сидели в шубах и валенках, спали под тремя одеялами в лыжных костюмах - 1998-2000 годы! Сейчас вы жЫвёте в совершенно другой стране - в тепле, сытые, довольные! МашЫн во дворе - людям не пройти! С зарубежных курортов по два три раза в год вас палками не выгонишь!
Ну, наскребёте вы на свой хребет ставленников ходорят, соросят, навальнят - так вы уверены, что вам такие вот ксюшади сапчаг или олёшеньки будут зарплаты платить? Забыли, как вашЫх стариков гайдаровцы-чубайсовцы к смерти приговаривали - "не вписались в рынок, пусть вымирают!" И здесь половина комментаторов с таким же подлым настроем строчат по клавам - лишь бы России-Матушке во вред вышло! Сколько радости выплёскивают по поводу трагедий людей и трудностей! Некоторые дошли до призывов к нато и америке ядерные удары по нашей же стране нанести! Провокаторы!
Да, короткая память у нашего народа! Ой короткая! Ну, скребите дальше!
Максим, 06 апреля 2020 23:02
2000 год зарплата 150 долларов, 2020 зарплата 800 долларов,и это только моя лично, без учёта зарплаты супруги.Семья, двое деток, отличная просторная квартира, неплохая машина, каждый год ездим к морю. 90-е вспоминать не хочу, в валенках дома замерзали зимой. На столе то что на даче вырастил. Зарплаты хватало на несколько кг мяса, хлеб и молоко,и то ее не платили вовсе. Нужно всех страдальцев в 1997 год переместить, и посмотреть на их успехи в бизнесе, когда у людей денег не было.
Аноним, 06 апреля 2020 21:53
И ещё 74% не одобряют. Итого 146% :D
Я, 06 апреля 2020 23:32
Самый лучший ответ!!!

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