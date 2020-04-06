Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян

Кроме того, президенту России доверяют 74% опрошенных россиян.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3%

Владимиру Путину доверяют 74% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 72%. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет показатели доверия и одобрения Президенту России за 02 апреля, и за период с 23 по 29 марта 2020 года.

Обращение Президента России к гражданам

2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.

Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%.

Рейтинг Президента России с 23 по 29 марта 2020 года

За прошлую неделю показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1% респондентов (не доверяют 24,9%).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3% по итогам марта 2020 года.

Поддержка политических партий с 23 по 29 марта 2020 года

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7%, КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 5,2%.

Источник: ВЦИОМ





