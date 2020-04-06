Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян

Владимиру Путину доверяют 74% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 72%. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет показатели доверия и одобрения Президенту России за 02 апреля, и за период с 23 по 29 марта 2020 года.
Обращение Президента России к гражданам
2 апреля 2020 года Владимир Путин вновь обратился к гражданам России в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Показатель одобрения деятельности Президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%.
Рейтинг Президента России с 23 по 29 марта 2020 года
За прошлую неделю показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1% респондентов (не доверяют 24,9%).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3% по итогам марта 2020 года.
Поддержка политических партий с 23 по 29 марта 2020 года
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7%, КПРФ – 13,5%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливой России» – 5,2%.
Источник: ВЦИОМ
Нет
А вот на улицах скоро за такой вопрос будут просто морду бить.
НЕТ!!!!
Привет ВЦИОМУ!!!!
Мы сделаем всё САМИ если только всякие "стратеги мирового уровня", профукавшие всё, что только смогли за 20 лет не будут нам МЕШАТЬ.
Сейчас, когда в мире че попало творится, всем стало очевидно что Россия - тихая гавань стабильности.
Не зря ведь даже те, кто жили уже много лет в западных странах просят вывезти их в Россию, показывая паспорт.
И все это, какбэ помягше, не очень одобрили
Бот не умеет врать, писать ошибки, бот говорит странно.
Вот зачем вы здесь сидите? Неужели вам все еще платят за это?
С чего бы это??? (только не надо про разные аудитории, уже махровые путиниды начинают подозревать что что-то не так и перестают доверять обнуленному)
Разумеется, таковых людей под давлением обстоятельств становится всё меньше и меньше, но если ВЦИОМ начнёт публиковать реальные цифры, то первый замер покажет, скажем, 40%. И если это окажется меньше половины, то уже будет уже противоположный "сигнал". Поэтому второй замер покажет, что таких людей осталось 20% или может быть сразу 10%. А вот эти 10% - это будет стабильно и реально. Это те, которые всегда за власть - какая бы она ни была. Пусть даже это будет власть Гитлера или его гауляйтера.
Кого ни спрошу,все против......где проходят эти опросы?????
У Поросёнка Петра спросите, например. Уж как он велеречиво пел либеральные песни...И что в результате? В результате - не повезло с избирателями :)
Команды приходят их одного "центра"
На любых честных выборах, при допуске всех кандидатов, Единая Россия и Путин не имели бы никаких шансов, по этому у нас нет, не было и не будит никаких "честных выборов".
какое доверие к ВВП? одна пенсионная реформа убила основную массу запутинцев , а уж после обнуления и говорить нечего..сейчас наступает кризис с обрушением рубля , цен и тарифов-налогов, и с ростом безработицы - на "самоизоляции" сразу стало понятно, что основная массам народа живет от зарплаты до зарплаты ..уже этим летом-осенью народ озлобится на этот 20 летний итог "роста благосостояния"...
И при Ельцине вся советская система кое-как существовала, но таки непонятным образом работала. Именно Путин закрыл ("оптимизировал") большинство больниц, переделал полудохлые промышленные предприятия в торговые центры (типа "Зимняя вишня") и официально объявил Россию - "Энергетической сверхдержавой", то есть "сырьевым придатком" как сказали бы при СССР и бензоколонкой, как говорят сейчас.
забыли?
А кто закрыл разведбазу в Лурдесе? Кто обеспечил США транзит вооружений в Афганистан через Ульяновск? А кто затопил станцию Мир и направил финансирование на МКС, которая теперь по большей части американская? А при ком утонул Курск прямо на учениях и в чьём эфире президент сказал эпохальную фразу "Она утонула"? А кто умудрился на несколько поколений рассорить Россию и Грузию? Россию и Украину? Россию и Молдавию? Россию и Белоруссию?... Кто в конце концов помогает тушить пожары в США и Европе, когда горит Сибирь? Кто отгружает дефицитное медоборудование в США в разгар пандемии? Неужели всё это Ельцин???
Так что ничего этот товарищ сверхъестественного не сделал.
Нет.
Ну, наскребёте вы на свой хребет ставленников ходорят, соросят, навальнят - так вы уверены, что вам такие вот ксюшади сапчаг или олёшеньки будут зарплаты платить? Забыли, как вашЫх стариков гайдаровцы-чубайсовцы к смерти приговаривали - "не вписались в рынок, пусть вымирают!" И здесь половина комментаторов с таким же подлым настроем строчат по клавам - лишь бы России-Матушке во вред вышло! Сколько радости выплёскивают по поводу трагедий людей и трудностей! Некоторые дошли до призывов к нато и америке ядерные удары по нашей же стране нанести! Провокаторы!
Да, короткая память у нашего народа! Ой короткая! Ну, скребите дальше!