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Общество / Стиль жизни

Как быстро справиться со стрессом? Узнай эффективные способы!

20:57 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Некоторые люди пытаются справиться со стрессом при помощи алкоголя. Однако спиртное повышает уровень кортизола в крови, а значит, вы будете испытывать еще больший стресс.

Как быстро справиться со стрессом? Узнай эффективные способы!
Чтобы справиться со стрессом не обязательно идти в спортивный зал

Каждый день в жизни возникают ситуации, которые заставляют нас волноваться. Если вы оказались в стрессовом состоянии, нельзя это долго терпеть. Чем раньше начать действовать, тем меньше негативных последствий для здоровья можно ожидать в будущем. Какие существуют эффективные способы борьбы со стрессом?

Дыхательная практика

Это самая легкая и простая рекомендация для тех, кто оказался в стрессовой ситуации. Все, что нужно делать, это совершать глубокие вдохи и выдохи. Дыхательная гимнастика поможет нормализовать кровяное давление, а телу расслабиться. При этом старайтесь не думать о вещах, которые вас беспокоят, иначе дыхательное упражнение не будет иметь никакого смысла.

Смех

Во время смеха в организме человека происходит снижение уровня кортизола и адреналина. Их называют гормонами стресса. По этой причине старайтесь как можно чаще смотреть комедии и юмористические ролики, общаться с веселыми людьми.

Отказ от спиртных напитков

Некоторые люди пытаются справиться со стрессом при помощи алкоголя. Однако спиртное повышает уровень кортизола в крови, а значит, вы будете испытывать еще больший стресс.

Занятия спортом

Чтобы справиться со стрессом не обязательно идти в спортивный зал. Чтобы избавиться от этого состояния будет достаточно даже самых простых физических нагрузок. Вы можете посвятить время йоге либо устроить прогулку в парке.

Употребление шоколада

Чистый черный шоколад положительно влияет на уровень стресса. Каждый день можно употреблять по 40 г этого лакомства и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Однако исследование показало, что гораздо эффективней это средство действует на женщин.

Сон

Риск оказаться в состоянии стресса будет ниже, если вы будете регулярно спать по 7-8 часов. Люди, которые обеспечивают себе полноценный отдых, реже сталкиваются с подобными проблемами.

Источник: medicinform.net

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