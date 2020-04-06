08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что во сне кладете между ног? Не подушку ли? Что это обозначает?

21:00 06.04.2020 Фото: pixabay.com
1

Эксперты утверждают, что такая позиция для сна считается одной из самых лучших, поскольку способствует здоровому сну.

Что во сне кладете между ног? Не подушку ли? Что это обозначает?
Подушка между ног помогает сделать ваше место для сна более удобным

Знаете ли вы, что о вас можно многое рассказать лишь по тому, как вы предпочитаете спать? Действительно, положение ног и рук во время сна, сторона кровати, которую вы обычно выбираете, или даже количество подушек дает интересную информацию о вашей личности. Что же нового можно узнать о людях, которые обожают размещать на время сна подушку между ног, и почему они так делают?

Ночью, когда после насыщенного дня, мы, наконец, оказываемся на своей любимой кровати, то сразу же неосознанно принимает предпочтительное положение тела для сна. Каждая из позиций имеет ряд преимуществ для здоровья. Если же вы обожаете класть подушку или скрученное одеяло между бедер, то вы делаете все возможное, чтобы заснуть быстрее. Это положение показывает, что комфорт имеет большое значение в вашей жизни. Подушка между ног помогает сделать ваше место для сна более удобным. Кроме того, эта привычка помогает устранять давление, которая появляется, когда колени лежат друг на друге. Это также помогает выровнять бедра и позвоночник.

Стремление к комфорту – не единственная характеристика человека, который не может спать без подушки или одеяла зажатого между бедер. Подобное положение тела говорит о том, что вы ищете безопасность в жизни, вы никогда не ослабляете свою защиту и являетесь крайне чувствительным человеком. Как правило, люди, которые предпочитают спать с подушкой между ног, внешне кажутся сдержанными и даже суровыми, но на самом деле они чувствуют себя немного одиноким и оторваны от остального мира.

Эксперты утверждают, что такая позиция для сна считается одной из самых лучших, поскольку способствует здоровому сну. Размещение подушки между бедрами помогает облегчать боль в теле благодаря снижению нагрузки. Позвоночник в этот момент находится в правильном положении и не может искривляться во время ночного отдыха.

Источник: medicinform.net

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как спите вы? Куда кладете подушку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
22:10 08-04-2020
Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
22:02 08-04-2020
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
21:52 08-04-2020
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
21:45 08-04-2020
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
21:45 08-04-2020
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
БердскКто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
21:45 08-04-2020
Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
БердскИзъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске 1
21:35 08-04-2020
Изъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске
56 млрд рублей направил в медицину регионов для борьбы с коронавирусом Путин
21:29 08-04-2020
56 млрд рублей направил в медицину регионов для борьбы с коронавирусом Путин
Бердск«Шок-цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхватали 7
21:29 08-04-2020
«Шок-цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхватали
Бердск75 дней до Победы: картина работы Гитлера - очень все разрушено, взорвано, разорено
21:15 08-04-2020
75 дней до Победы: картина работы Гитлера - очень все разрушено, взорвано, разорено