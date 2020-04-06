$1 млн даст Россия на борьбу с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения в 2020 году

Это будет добровольный целевой взнос. По данным ВОЗ, новым коронавирусом на 6 апреля в мире заразились около 1,2 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

Россия выделит ВОЗ до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до миллиона долларов на борьбу с COVID-19.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что это будет добровольный целевой взнос.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

В России COVID-19 диагностирован у 6343 человек, 406 из них уже излечились и выписаны из больниц, 47 скончались.