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Если всем строго наказали сидеть дома, то выдали бы хоть 7000 рублей. Уже денег не осталось

21:14 06.04.2020
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У меня предложение!! Вот такое:

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Павел: 

У меня предложение!! Если всем строго настрого наказали сидеть дома; то пусть соц службы и прочие инстанции выделят людям хотя бы по 7 000 р для еды и важно необходимых вещей; а то у многих денег уже не осталось.

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От редакции

Сколько надо выдать денег каждому?

Аноним, 06 апреля 2020 21:22
Нисколько не выдадут, успокойтесь, ну если, только заплатит работодатель.
Сказали же вам с сохранением зарплаты.
Аноним, 06 апреля 2020 21:24
Угу. Денег. 7000. На продукты. В соцзащиту обратитесь - помогут с продуктами.
Аноним, 06 апреля 2020 21:39
Так, с этого места поподробнее...
Аноним, 06 апреля 2020 22:25
Ну у нас же не Америка, чтобы так граждан своих баловать. У нас социальное государство, понимать надо!
Аноним, 07 апреля 2020 08:55
еще бы знать,а работали ли эти граждане до самоизоляции.
Аноним, 07 апреля 2020 13:50
А что, разве в Америке раздали деньги?
Насколько знаю, только обещали. А Трампушка тот еще болтун...
В ЕС тоже много кто думал что людям и денег дадут, и от кредитов/коммуналки освободят, а по факту - ноль!
Аноним, 07 апреля 2020 14:10
Откуда инфа что на Западе людям не помогают? Откуда???
Аноним, 07 апреля 2020 14:26
В Европе не ноль, в Германии точно выдавали тем, кто заявил. С минимумом бюрократии.
Аноним, 07 апреля 2020 14:29
С прошлой недели раздают.
Аноним, 07 апреля 2020 14:48
Знакомые в США и Франции ничего не получили.
Даже платежи по кредитам не перенесли и не отменили.
В Германии можно подать заявление, и если докажешь что у тебя снизились доходы больше чем на сколько то там процентов, то тогда тебе будут поблажки.
Никаких раздач денег нет - не врите, или доказывайте фактами и ссылками!

Просто либерда как всегда взяла какие то планы, которые кто-то там сказал, и понесла как факт, присказывая "а у нас такого никогда не будет".
Чего не будет? Пустых обещаний? Ну тогда и хорошо.
Аноним, 07 апреля 2020 15:37
А вот скажите - ваши знакомые в США и Франции - они либерда или патриоты России?
венгерка, 07 апреля 2020 12:07
Почему 7000, вы рассчитали?
Аноним, 07 апреля 2020 13:49
НВР: нисколько.
- если человек работает на непрерывном производстве, то и работает
- если человек может продолжать работать дистанционно - получает столько же
- если по медицинским факторам он должен быть дома, а работодатель не может обеспечить работой, то оформляется больничный и оплачивается из расчета 80% от среднегодовой зарплаты.

Все, кто работает официально, никаких проблем не испытывают.
Остальные сами думать должны были и осознавать риски. Государство таким помогать не должно.
Аноним, 07 апреля 2020 14:28
У тех, кто работает официально, проблемы испытывает работодатель. Государство не помогает никому вообще.
Аноним, 07 апреля 2020 14:49
А работникам не фиолетово?
Да и какие проблемы то? Если работа продолжается, то и проблем нет.
Если больничный, то его государство компенсирует, так что работодатель не в напрягах.

Так что все нормально.
Аноним, 07 апреля 2020 15:23
откуда вы такие да наверно еще с высшим образованием? Рассуждение с умным видом о финансовых рисках. Для справки. Я отношусь к тем, кто работал официально и платил огромные налоги официально. За месяц простоя моя проблема может перерасти в ваши проблемы. Ноль моей продукции в магазины для вас, ноль налогов в копилку страны от меня, простите предприятия-смежники и вас подвел.
Аноним, 07 апреля 2020 23:14
видать гос каналы хорошо по ушам поездили)) вот оттуда он)

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