Если всем строго наказали сидеть дома, то выдали бы хоть 7000 рублей. Уже денег не осталось

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Павел:
У меня предложение!! Если всем строго настрого наказали сидеть дома; то пусть соц службы и прочие инстанции выделят людям хотя бы по 7 000 р для еды и важно необходимых вещей; а то у многих денег уже не осталось.
Сказали же вам с сохранением зарплаты.
Насколько знаю, только обещали. А Трампушка тот еще болтун...
В ЕС тоже много кто думал что людям и денег дадут, и от кредитов/коммуналки освободят, а по факту - ноль!
Даже платежи по кредитам не перенесли и не отменили.
В Германии можно подать заявление, и если докажешь что у тебя снизились доходы больше чем на сколько то там процентов, то тогда тебе будут поблажки.
Никаких раздач денег нет - не врите, или доказывайте фактами и ссылками!
Просто либерда как всегда взяла какие то планы, которые кто-то там сказал, и понесла как факт, присказывая "а у нас такого никогда не будет".
Чего не будет? Пустых обещаний? Ну тогда и хорошо.
- если человек работает на непрерывном производстве, то и работает
- если человек может продолжать работать дистанционно - получает столько же
- если по медицинским факторам он должен быть дома, а работодатель не может обеспечить работой, то оформляется больничный и оплачивается из расчета 80% от среднегодовой зарплаты.
Все, кто работает официально, никаких проблем не испытывают.
Остальные сами думать должны были и осознавать риски. Государство таким помогать не должно.
Да и какие проблемы то? Если работа продолжается, то и проблем нет.
Если больничный, то его государство компенсирует, так что работодатель не в напрягах.
Так что все нормально.