Если всем строго наказали сидеть дома, то выдали бы хоть 7000 рублей. Уже денег не осталось

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Павел:

У меня предложение!! Если всем строго настрого наказали сидеть дома; то пусть соц службы и прочие инстанции выделят людям хотя бы по 7 000 р для еды и важно необходимых вещей; а то у многих денег уже не осталось.