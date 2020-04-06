Обматерил замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников сотрудников аэропорта Ижевска

На него составлен протокол за мелкое хулиганство. Мужчина вел себя неадекватно, отказался показывать паспорт и посадочный документ контролеру и начал выражаться нецензурной бранью.

За хулиганство в аэропорту замминистра заплатит штраф

Полицейские составили административный протокол на заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова за неадекватное поведение в аэропорту Ижевска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников в аэропорту Ижевска прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет. При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, санкции статьи предусматривают от 1 тыс. рублей штрафа до 15 суток административного ареста.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщали, что ведомство проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом с Овсянниковым.