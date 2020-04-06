Попал на видео устроивший ДТП пьяный начальник отдела ГИБДД на Toyota Corolla под Новосибирском

Юрий Захваткин врезался в Infinity и попытался скрыться. Обе машины разбиты, пострадавших нет. Полицейские задержали коллегу. Теперь его могут уволить «по отрицательным мотивам».

Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области пьяный начальник районного отдела ГИБДД устроил аварию и попытался скрыться. Региональное управление МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сотрудник полиции за рулем «Тойота Королла» в нерабочее время в состоянии опьянения столкнулся с автомобилем «Инфинити». В результате аварии никто не пострадал, обе машины были повреждены.

Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Речь идет о начальнике отдела ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Куйбышевский» Юрии Захваткине.

В пресс-службе регионального МВД рассказали РБК Новосибирск, что 5 апреля в Куйбышеве полицейский, управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, стал участником столкновения с автомобилем Infinity.

«В результате происшествия никто не пострадал. Однако обе машины получили повреждения. В отношении сотрудника полиции был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения», — добавили в ведомстве.