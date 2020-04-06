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Попал на видео устроивший ДТП пьяный начальник отдела ГИБДД на Toyota Corolla под Новосибирском

21:45 06.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Юрий Захваткин врезался в Infinity и попытался скрыться. Обе машины разбиты, пострадавших нет. Полицейские задержали коллегу. Теперь его могут уволить «по отрицательным мотивам».

Попал на видео устроивший ДТП пьяный начальник отдела ГИБДД на Toyota Corolla под Новосибирском
Пьяный начальник отдела ГИБДД устроил ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области пьяный начальник районного отдела ГИБДД устроил аварию и попытался скрыться. Региональное управление МВД проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сотрудник полиции за рулем «Тойота Королла» в нерабочее время в состоянии опьянения столкнулся с автомобилем «Инфинити». В результате аварии никто не пострадал, обе машины были повреждены.

Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Речь идет о начальнике отдела ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Куйбышевский» Юрии Захваткине.

В пресс-службе регионального МВД рассказали РБК Новосибирск, что 5 апреля в Куйбышеве полицейский, управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, стал участником столкновения с автомобилем Infinity.

«В результате происшествия никто не пострадал. Однако обе машины получили повреждения. В отношении сотрудника полиции был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения», — добавили в ведомстве.

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