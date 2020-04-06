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На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика

22:43 06.04.2020 Фото: pxhere.com
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Мужчина, в квартире которого отсутствует балкон, решил покурить у входа в дом. Увидев же находившийся в непосредственной близости от подъезда медперсонал, отошел на пару метров, чтобы соблюсти требуемую дистанцию.

На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
Нарушитель порядка заявил, что собирается обжаловать непропорциональное, по его мнению, наказание в судебном порядке

Житель болгарского Пловдива выкурил самую дорогую сигарету в своей жизни: полицейские усмотрели в его действиях нарушение карантина на фоне пандемии коронавируса и оштрафовали на пять тысяч левов (приблизительно 2,5 тысячи евро).

«Чтобы соблюсти один закон, очевидно, нарушил другой», — приводит nova.bg комментарий «возмутителя спокойствия».

Мужчина, в квартире которого отсутствует балкон, решил покурить у входа в дом. Увидев же находившийся в непосредственной близости от подъезда медперсонал, отошел на пару метров, чтобы соблюсти требуемую дистанцию.

Однако он не учел, что формально оказался на территории зоны отдыха, расположенной у протекающей по соседству реки Марица. Менее чем через минуту к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и составили соответствующий акт.

Нарушитель порядка заявил, что собирается обжаловать непропорциональное, по его мнению, наказание в судебном порядке.

Источник: РГ

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