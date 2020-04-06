На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика

Мужчина, в квартире которого отсутствует балкон, решил покурить у входа в дом. Увидев же находившийся в непосредственной близости от подъезда медперсонал, отошел на пару метров, чтобы соблюсти требуемую дистанцию.

Нарушитель порядка заявил, что собирается обжаловать непропорциональное, по его мнению, наказание в судебном порядке

Житель болгарского Пловдива выкурил самую дорогую сигарету в своей жизни: полицейские усмотрели в его действиях нарушение карантина на фоне пандемии коронавируса и оштрафовали на пять тысяч левов (приблизительно 2,5 тысячи евро).

«Чтобы соблюсти один закон, очевидно, нарушил другой», — приводит nova.bg комментарий «возмутителя спокойствия».

Мужчина, в квартире которого отсутствует балкон, решил покурить у входа в дом. Увидев же находившийся в непосредственной близости от подъезда медперсонал, отошел на пару метров, чтобы соблюсти требуемую дистанцию.

Однако он не учел, что формально оказался на территории зоны отдыха, расположенной у протекающей по соседству реки Марица. Менее чем через минуту к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и составили соответствующий акт.

Нарушитель порядка заявил, что собирается обжаловать непропорциональное, по его мнению, наказание в судебном порядке.

Источник: РГ