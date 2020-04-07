Фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша снял на видео горы мусора на берегу Обского моря.
Автор видео Алексей Юша
Видео заваленного мусором берега Обского моря снял фотограф из Бердска Алексей Юша
Мусор на берегу- типично для Бердска.
Фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша снял на видео горы мусора на берегу Обского моря.
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P.s. Ну а если ты ходишь собираешь это - ну, сочувствую.
Вот на берег Чайки поставили шлагбаум и столько много говорили, что это нужно городу, это нужно всем, берег нужно убирать и деньги идут на уборку и благоустройство. И вот сходите сейчас туда и посмотрите, как там убрали.