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Видео заваленного мусором берега Обского моря снял фотограф из Бердска Алексей Юша

20:15 07.04.2020 Фото: Алексея Юша
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Мусор на берегу- типично для Бердска.

Видео заваленного мусором берега Обского моря снял фотограф из Бердска Алексей Юша
Мусор на побережье Бердска не редкость

Фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша снял на видео горы мусора на берегу Обского моря.
Автор видео Алексей Юша

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От редакции

Убираете за собой мусор?

Аноним, 07 апреля 2020 11:45
А Юша знает о режиме самоизоляции?Как это он там оказался?
Аноним, 07 апреля 2020 12:45
А он ип фотограф и оператор (как наш петька), и выписал себе разрешение
Аноним, 07 апреля 2020 12:59
У тебя что ли разрешение спрашивать ?
Аноним, 07 апреля 2020 11:59
Когда снег полностью сойдёт катаемся там на велосипеде. Там такая картина от слива до чайки. Гадят в основном приезжие с палатками Кемерово Томск Новосибирск. Они этот новостной портал не читают. Выходите юша уже на Всероссийский масштаб.
Аноним, 07 апреля 2020 12:04
А убрать юше слабо? Или только фоткать и видео блогерствовать в состоянии? Таких бестолочей с телефонами каждый второй в интернете. А вот что-то полезное для общества сделать ( скидать в мешок и убрать за свиньями) это нееее. Я ж блогер. Не барское дело. Тьфу на вас. Сами постоянно очищаем берег за свиньями по возможности без виде репортажей
Аноним, 07 апреля 2020 12:38
А с чего он должен это убирать, это задача властей организовать отдых без ущерба для природы, в горном Алтае это получается, или в яровом, или в ваших турциях, а у шестернина оградки ржавые выправить и окрасить никогда не получится.
P.s. Ну а если ты ходишь собираешь это - ну, сочувствую.
Аноним, 07 апреля 2020 13:08
А с чего он должен снимать и выкладывать, если это задача профессионалов и редакторов. Короче, щёлкать - не мешки ворочать.
Яна, 07 апреля 2020 12:12
Не так давно людей били на улице, типично для Бердска?
Аноним, 07 апреля 2020 12:25
Каждый год Берега убираются, свинячить меньше надо! Все чистоплотные и никто не кидает мусор, он сам вырастает... А потом видео выкладывают. На берег с полными пакетами, обратно налегке.
Аноним, 07 апреля 2020 12:59
правильно сделал что заснял и выложил. а возмущаться смысла нет, с животных какой спрос? осознание и стыд им неведомы, тем более они не просто животные, это зомби, для них поступать подобным образом вполне естественно. проблема в навязанной программе - заливать в организм спиртное (самоотравляться) это нормально хорошо и правильно, главное типа не напиваться
Аноним, 07 апреля 2020 13:42
Да уж каждый год такое и каждый год убирают школьники.
Вот на берег Чайки поставили шлагбаум и столько много говорили, что это нужно городу, это нужно всем, берег нужно убирать и деньги идут на уборку и благоустройство. И вот сходите сейчас туда и посмотрите, как там убрали.
Аноним, 07 апреля 2020 14:38
Юша везде грязь найдет. С людей,обслуживающих город в пандемию,перекинулся на другое. Это я про людей, которые попали на его видео о провальной самоизоляции. Утром человек идет на работу,вечером возвращается с ребенком из дежурной группы детсада-а на дороге Юша стоит и репортаж ведет про безответственных.

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