Видео заваленного мусором берега Обского моря снял фотограф из Бердска Алексей Юша

20:15 07.04.2020 Фото: Алексея Юша 12 0

Мусор на берегу- типично для Бердска.

Мусор на побережье Бердска не редкость Фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша снял на видео горы мусора на берегу Обского моря.

Автор видео Алексей Юша



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