07.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Особая жестокость: 16 раз ударил ножом друга сборщик орехов из-за долга на Алтае

17:30 07.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Убийца пил вместе с приятелем по работе. Подозреваемый схватил нож и нанес товарищу не менее 16 ударов по различным частям тела. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Особая жестокость: 16 раз ударил ножом друга сборщик орехов из за долга на Алтае
В урочище они вместе занимались сбором кедрового ореха

Жестокое убийство произошло 31 марта в урочище Черная Речка в окрестностях села Топучая Шебалинского района. Погиб 40-летний местный житель. По предварительным данным, в этот день погибший в помещении вагончика распивал спиртные напитки с 35-летним жителем села Камлак. В урочище они вместе занимались сбором кедрового ореха. Около 21:00 часов мужчины поссорились из-за денежного долга. Подозреваемый схватил нож и нанес товарищу не менее 16 ударов по различным частям тела. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Тело на следующий день обнаружили местные жители, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Причастность подозреваемого к убийству была установлена благодаря эффективному взаимодействию следователей следственных органов и следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления с оперативными сотрудниками МВД России по Республике Алтай, в результате грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий, отмечает следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай.

Местонахождение подозреваемого было быстро установлено, он задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: gorno-altaisk.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жизнь дороже долга?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

697 москвичей заболели короновирусом за 7 апреля. Половина моложе 45 лет
18:45 07-04-2020
697 москвичей заболели короновирусом за 7 апреля. Половина моложе 45 лет
1154 россиян заболели коронавирусной инфекции COVID-19 на 7 апреля в 43 регионах. Список регионов
18:37 07-04-2020
1154 россиян заболели коронавирусной инфекции COVID-19 на 7 апреля в 43 регионах. Список регионов
Закрыли по суду два кафе и пекарню за работу при самоизоляции в Новосибирске
18:30 07-04-2020
Закрыли по суду два кафе и пекарню за работу при самоизоляции в Новосибирске
Сломали позвоночники 13 детей при прыжках на батуте в спортцентре "Эверси" в Новосибирске
18:15 07-04-2020
Сломали позвоночники 13 детей при прыжках на батуте в спортцентре
БердскОтменят ли автобусы на кладбище в Радоницу из-за самоизоляции в Бердске?
18:00 07-04-2020
Отменят ли автобусы на кладбище в Радоницу из-за самоизоляции в Бердске?
Мэр Южно-Курильска на видео массировал промежность своего зама во время заседания правительства Сахалинской области
18:00 07-04-2020
Мэр Южно-Курильска на видео массировал промежность своего зама во время заседания правительства Сахалинской области
БердскОформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России 314
17:57 07-04-2020
Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
17:55 07-04-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскЕжемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске 26
17:47 07-04-2020
Ежемесячное детское пособие начислят автоматически с 1 апреля по 30 сентября в Бердске
Проверят на коронавирус на дому за 1250 рублей специалисты Роспотребнадзора. Но не везде
17:45 07-04-2020
Проверят на коронавирус на дому за 1250 рублей специалисты Роспотребнадзора. Но не везде