Особая жестокость: 16 раз ударил ножом друга сборщик орехов из-за долга на Алтае

Убийца пил вместе с приятелем по работе. Подозреваемый схватил нож и нанес товарищу не менее 16 ударов по различным частям тела. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

В урочище они вместе занимались сбором кедрового ореха

Жестокое убийство произошло 31 марта в урочище Черная Речка в окрестностях села Топучая Шебалинского района. Погиб 40-летний местный житель. По предварительным данным, в этот день погибший в помещении вагончика распивал спиртные напитки с 35-летним жителем села Камлак. В урочище они вместе занимались сбором кедрового ореха. Около 21:00 часов мужчины поссорились из-за денежного долга. Подозреваемый схватил нож и нанес товарищу не менее 16 ударов по различным частям тела. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник с места преступления скрылся.

Тело на следующий день обнаружили местные жители, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Причастность подозреваемого к убийству была установлена благодаря эффективному взаимодействию следователей следственных органов и следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления с оперативными сотрудниками МВД России по Республике Алтай, в результате грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий, отмечает следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай.

Местонахождение подозреваемого было быстро установлено, он задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: gorno-altaisk.info