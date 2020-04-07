Сахарный диабет: какие напитки полезно пить?

Кофе — любимый напиток многих

Проблема сахарного диабета затронула огромное количество жителей планеты. Недуг диагностируют у людей всех возрастов. Если вы страдаете от этой болезни, то знаете, как важно не только что вы едите, но и пьете. Многие напитки содержат высокий уровень углеводов, которые могут повлиять на показатель сахара в крови. Американские специалисты рекомендует низкокалорийные напитки, что позволит предотвратить всплеск уровня сахара в крови. Кроме того это поможет облегчить симптомы болезни, избежать неприятных побочных эффектов и поддерживать здоровый вес, что очень важно для пациентов с подобной проблемой. Итак, какие три напитка лучше всего пить тем, кто страдает от сахарного диабета?

Травяные чаи

Этот вид чая является одним из лучших вариантов для диабетиков. Такой напиток не только очень полезен для здоровья, но и приятный на вкус. Сам по себе травяной чай кажется слегка сладким, но при этом он не повышает уровень глюкозы в крови. Более того он способен снижать воспалительные процессы, что положительно отражается на состоянии больного.

Кофе

Несколько лет назад было проведено исследование, результаты которого показали, что употребление кофе может помочь снизить риск развития сахарного диабета II типа. Риск ниже для людей, которые употребляют две-три чашки кофе в день. При этом очень важно, чтобы кофе был без сахара. Наличие в этом напитке таких добавок, как сахар или сливки, может увеличить количество калорий, что влияет на уровень глюкозы в крови. Поэтому пить лучше чисто черный кофе.

Овощной сок

В большинстве фруктовых соков присутствует большое количество сахара, поэтому его лучше заменить овощным соком. Либо сделать смешанный сок. К примеру, взять некоторые зеленые листовые овощи и добавить к ним небольшое количество ягод. Тогда напиток получится полезным и вкусным.

Источник: medicinform.net