Сотрудники Сбербанка на видео швыряют деньги и паспорт клиентам для соблюдения техники безопасности

Посетительница, желавшая снять деньги, и не надевшая маску, метнула сотруднице банка свой документ, а затем получила его вместе с деньгами обратно тем же методом.

В одном из отделений Сбербанка на полу наклеили линии, за которые заступать запрещено

Правила работы известного банка удивили россиян.

Требования соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра из-за коронавируса порой приводят к курьезам. В одном из отделений Сбербанка на полу наклеили линии, за которые заступать запрещено. В итоге клиентам приходится бросить операционистке паспорт.

На снятом ролике видно, как посетительница, желавшая снять деньги, и не надевшая маску, метнула сотруднице банка свой документ, а затем получила его вместе с деньгами обратно тем же методом. Купюры в результате разлетелись и упали на пол.

К слову такие же линии на полу появились и в других банках, а также в некоторых продовольственных магазинах.

Источник: Живая Кубань