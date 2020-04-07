Путин выслушает вирусологов перед сокращением нерабочих дней в апреле

Президент высказал озабоченность тем, что многие предприятия в стране остановлены. Это было сделано, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, прекратить распространение коронавирусной инфекции.

Путин отправил страну на каникулы с 30 марта по 30 апреля 2020 года

Президент России Владимир Путин заявил, что проконсультируется с экспертами-вирусологами по поводу возможности сокращения числа нерабочих дней в апреле.

«Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал глава государства во вторник, 7 апреля, в ходе совещания со специалистами по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в этот же день в Роструде рассказали об уровне заработка россиян, работающих с 4 по 30 апреля. По данным службы, эта категория граждан получает обычную, а не повышенную зарплату.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и, таким образом, прекратить распространение коронавирусной инфекции.

2 апреля он продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки, по словам президента, срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.