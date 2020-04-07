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Забастовку объявили из-за низких заработков на карантине таксисты «Яндекс.Такси» в Новосибирске

21:15 07.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В «открытом письме» водители заявили,Ю что не будут работать с 14.00 до полуночи 8 апреля. Дескать, ранее «Яндекс» доплачивал 7270 рублей за 35 выполненных поездок, а теперь эта цифра снизилась до 4900 рублей.

Забастовку объявили из за низких заработков на карантине таксисты Яндекс.Такси в Новосибирске
Сервис Яндекс-такси работает в Бердске

«Открытое письмо» одного из водителей опубликовал 7 апреля паблик АСТ-54.

— Я водитель «Яндекс.Такси», — сообщил пользователь, зарегистрированный в соцсети под именем Павел Веснин. – Хочу довести информацию до всех подписчиков, что 8 апреля будет забастовка водителей с 14:00 до 23:59. Водители не будут выполнять заказы агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

По его словам, «последней каплей» стало падение заработков: ранее «Яндекс» доплачивал 7270 рублей за 35 выполненных поездок. «А теперь эта цифра снизилась до 4900 рублей», — пояснил Павел.

Большинство пользователей в комментариях не поддержали возмущения таксистов

-Пока наши таксисты будут бастовать из за недооценености их труда, на их места прибегут работники из ближнего зарубежья.
-Все ровно сервис будет работать нормально. Просто будут приезжать в основном логотипы и цена будет выше в разы из-за малого кол-ва авто на линии.
-Таксисты не в накладе точно, иначе бизнеса бы не было! Дерут они нормально за поездки, чуть маленько погода плохая, так они ценник на два умножают, страдальцы хреновы… — поделились комментаторы.

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