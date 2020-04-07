Желтые смайлики вместо зрителей на шоу «Поле Чудес» повеселили телезрителей и Якубовича

Сын участника первой тройки, Кирилла Ганева из Кандалакши, увидев антураж студии, сразу же расплакался. И его даже пришлось увести к маме за кулисы.

Шарики, заменяющие колоритных персонажей массовки, качались, соприкасались друг с другом и смотрели то в камеру, то друг на друга

Как мило! Включаешь старую-добрую, родную программу «Поле чудес», а там вместо зрителей — желтые шарики. Умеют же придумать организаторы шоу, когда захотят. Кто-то считает такой ход шок-контентом для зрителей с крепкой психикой от фанатов фильмов Спилберга и книг Кинга, но на самом деле это лишь игровой момент, новая фишка и лишний повод включить любимую передачу с крутящимся барабаном. Усатые желтенькие миньоны-якубовичи за спиной ведущего. Вот это умора. Да, карантин запер дома не только зрителей, но и артистов массовки, что обычно создают неповторимый и невероятно пестрый фон для работы Леонида Якубовича и участников шоу. Что делать, если их нельзя пригласить? Самоизоляция в стране. Не закрывать же программу, которая выходит в эфир уже 30 лет! Продюсеры проекта нашли яркий и максимально креативный способ выкрутиться — заменили живую публику…маленькими надувными шариками. Миньонами Якубовича. Первый карантинный выпуск вышел в эфир 3 апреля.

— Что бы ни случилось, мы здесь! — успокоил сходу ведущий, но не стал пояснять, что происходит в зале. — Слава Богу, все живы-здоровы.

Шарики, заменяющие колоритных персонажей массовки, качались, соприкасались друг с другом и смотрели то в камеру, то друг на друга. Они были трех видов: мужчины — с усами Леонида Аркадьевича (такой своеобразный творческий отсыл!) и красной шляпой, женщины — с яркой красной помадой и бантиком, детишки — с розовыми щечками. Все они, конечно, улыбались.

Сын участника первой тройки, Кирилла Ганева из Кандалакши, увидев антураж студии, сразу же расплакался. И его даже пришлось увести к маме за кулисы. Но это детали, ребенок просто не оценил находку. В целом все выглядело необычно, радостно и позитивно. Несуществующие зрители смеялись, аплодировали и даже кричали «Приз!», когда участник мучился выбором: брать деньги или подарок.

Беспрецедентное творческое решение вывело проект на новый метафизический уровень, такого раньше никогда не было! Казалось, будто в зале звучали голоса сплотившихся перед угрозой вируса живых зрителей, отзывающиеся на происходящее в студии, публика из дома посылала сигналы на частоте ультракоротких волн, и все это создавало неимоверно мощный эффект присутствия, достоверности происходящего и единения в условиях эпидемии.

На телезрителей выдающийся креативный ход произвел неизгладимое впечатление. Многие начали обсуждать эфир в сети и фантазировать на тему того, каким могло бы стать капитал-шоу «Поле чудес» в ближайшем будущем. Например, вместо Леонида Якубовича, который приближается к участникам проекта ближе, чем на полтора метра, можно было бы тоже повесить желтый шарик — разговаривающий голосом ведущего.

Источник: КП