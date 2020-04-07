До космических размеров в 1500 тыс рублей взлетели цены на имбирь, лимоны и чеснок в эпидемию COVID-19

Цены на имбирь, лимоны и чеснок выросли из-за ограничения поставок из-за рубежа и краткосрочного повышения спроса, заявила РИА Новости начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко.
Она отметила, что в ведомство жалуются на рост цен в небольших магазинах и на рынках.
Мирочиненко рассказала, что состоянию на 1 апреля в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга («Перекресток», «Пятерочка», «Дикси», Metro) средняя цена на лимоны составляла менее 145 рублей за килограмм. В то же время в других сетях («ВкусВилл», «Глобус») стоимость узбекских лимонов варьировалась от 230 до 899 рублей. Вместе с тем средняя цена лимонов на полке магазинов сети «Магнит» во всех российских округах составляет менее 130 рублей за килограмм, корня имбиря — около 400 рублей.
«После нормализации ситуации с импортными поставками цены пойдут вниз», — заключила она.
На Бердском рынке цена на имбирь в выходные 5 — 6 апреля варьировалась в пределах 1200-1500 тыс. рублей за кг., но так как спрос за такую «кусачую» цену стих, продавцы понизили ценник до 700 рублей, буквально за 2 дня.
Источник: РИА Новости