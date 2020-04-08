Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье

Коронавирус нашли у 23 человек в возрасте от 22 до 39 лет, в возрастной категории 39–64 лет им заразились 25 жителей Подмосковья. Среди людей от 65 до 88 лет — 16 новых пациентов.

Власти столицы и Подмосковья пока не собираются ужесточать действующий режим самоизоляции

Число зараженных коронавирусом в Московской области за сутки выросло. На 7 апреля в регионе зафиксировали 67 новых случаев, среди заболевших есть младенцы. Общее число зараженных — 454.

Среди тех, у кого тест на 2019-nCoV дал положительный результат, трое детей, в том числе двое младенцев, сообщил Мособлштаб. Коронавирус нашли у 23 человек в возрасте от 22 до 39 лет, в возрастной категории 39–64 лет им заразились 25 жителей Подмосковья. Среди людей от 65 до 88 лет — 16 новых пациентов.

Всего в области выздоровели 50 человек, скончались, по последним данным, восемь.

Наибольший рост инфицированных пока наблюдается в Москве. В столице за сутки выявили 697 новых случаев. Поправились 222 человека (16 — за минувшие сутки).

Власти столицы и Подмосковья пока не собираются ужесточать действующий режим самоизоляции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал позаботиться о бизнесе в регионе.

Всего в стране коронавирусом заражены на сегодняшний день почти 7500 человек. 7 апреля количество людей с подтвержденным заболеванием выросло на 1154.

Источник: 360tv.ru