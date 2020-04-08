08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье

21:52 08.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Коронавирус нашли у 23 человек в возрасте от 22 до 39 лет, в возрастной категории 39–64 лет им заразились 25 жителей Подмосковья. Среди людей от 65 до 88 лет — 16 новых пациентов.

Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
Власти столицы и Подмосковья пока не собираются ужесточать действующий режим самоизоляции

Число зараженных коронавирусом в Московской области за сутки выросло. На 7 апреля в регионе зафиксировали 67 новых случаев, среди заболевших есть младенцы. Общее число зараженных — 454.
Среди тех, у кого тест на 2019-nCoV дал положительный результат, трое детей, в том числе двое младенцев, сообщил Мособлштаб. Коронавирус нашли у 23 человек в возрасте от 22 до 39 лет, в возрастной категории 39–64 лет им заразились 25 жителей Подмосковья. Среди людей от 65 до 88 лет — 16 новых пациентов.

Всего в области выздоровели 50 человек, скончались, по последним данным, восемь.

Наибольший рост инфицированных пока наблюдается в Москве. В столице за сутки выявили 697 новых случаев. Поправились 222 человека (16 — за минувшие сутки).

Власти столицы и Подмосковья пока не собираются ужесточать действующий режим самоизоляции. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал позаботиться о бизнесе в регионе.
Всего в стране коронавирусом заражены на сегодняшний день почти 7500 человек. 7 апреля количество людей с подтвержденным заболеванием выросло на 1154.

Источник: 360tv.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будьте здоровы!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Художник Никас Сафронов попал в аварию ночью из-за уснувшего таксиста
23:11 08-04-2020
Художник Никас Сафронов попал в аварию ночью из-за уснувшего таксиста
NASA готовится нанести кинетический удар DART по летящему к Земле астероиду 1
23:07 08-04-2020
NASA готовится нанести кинетический удар DART по летящему к Земле астероиду
13-й заболевший СOVID-19 в тяжелом состоянии в реанимации в Новосибирске. Он не выезжал за пределы региона 1
22:18 08-04-2020
13-й заболевший СOVID-19 в тяжелом состоянии в реанимации в Новосибирске. Он не выезжал за пределы региона
Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
22:10 08-04-2020
Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
22:02 08-04-2020
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
21:52 08-04-2020
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
21:45 08-04-2020
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
21:45 08-04-2020
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
БердскКто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
21:45 08-04-2020
Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
БердскИзъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске 1
21:35 08-04-2020
Изъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске