Сбил насмерть пешехода ночью водитель-лишенец на Toyota Hiace в Новосибирске

По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Водитель, совершивший наезд на пешехода, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Устанавливают причины и обстоятельства происшествия

7 апреля в 23.30 на улице Невельского водитель автомобиля Toyota Hiace 1996 года рождения, следовавший со стороны улицы Порт-Артурская в направлении улицы Колхидская, совершил наезд на мужчину 1984 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Водитель, совершивший наезд на пешехода, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



Источник: 54.мвд.рф