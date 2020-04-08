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Сбил насмерть пешехода ночью водитель-лишенец на Toyota Hiace в Новосибирске

13:15 08.04.2020 Фото: 54.мвд.рф
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По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Водитель, совершивший наезд на пешехода, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сбил насмерть пешехода ночью водитель лишенец на Toyota Hiace в Новосибирске
Устанавливают причины и обстоятельства происшествия

7 апреля в 23.30 на улице Невельского водитель автомобиля Toyota Hiace 1996 года рождения, следовавший со стороны улицы Порт-Артурская в направлении улицы Колхидская, совершил наезд на мужчину 1984 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Водитель, совершивший наезд на пешехода, ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сбил насмерть пешехода ночью водитель лишенец на Toyota Hiace в Новосибирске

Источник: 54.мвд.рф

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