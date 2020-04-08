Экстренное предупреждение: 8 и 9 апреля опасный ветер до 27 метров в секунду придет в Бердск

Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций

По данным гидрометцентра с 8 апреля в Новосибирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Сутки 8 апреля и ночью 9 апреля ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 25-27 метров в секунду. Специалисты МЧС России предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев.

Руководители органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.

Источник: 54.mchs.gov.ru