Дождь с мокрым снегом и штормовой ветер до 27 м/с надвигается на Бердск

В предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.

Сброс воды в нижний бьеф осуществляется в соответствии с графиком пропуска весеннего половодья

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сутки 8 апреля, ночь 9 апреля в Новосибирской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью +2, +7°C, местами до -3°C, днём +2, +7°C, местами до +12°C.





Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС – усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с).

Сохраняются риски возникновения аварийных ситуаций в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения, аварии на котельных, случаев выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов, связанные с прохождением отопительного периода.

Сохраняется угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий.



Ухудшение видимости в осадках в виде дождя и мокрого снега, гололедица в ночные и утренние часы, а также ухудшение дорожного покрытия отдельных участков дорог будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с неправильным выбором скоростного режима.

Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс.

На участках автомобильных дорог федерального значения:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (г.Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— (Р-256 «Чуйский тракт») – с 32,398 км по 32,569 км, (г. Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (г. Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 43,082 км по 43,812 км (Искитимский район, протяженность 0,765 км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,541 км по 48,954 км (Искитимский район, протяженность 0,413 км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 52,710 км по 54,782 км (Искитимский район, протяженность 2,012 км, крутой спуск (подъём));

— Р-256 «Чуйский тракт» — с 96,527 км по 98,205 км (Черепановский район, протяженность 1,678 км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 56,170 км по 56,579 км (Мошковский район, протяженность 0,409 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-255 «Сибирь» – с 58,400 км по 59,473 км (Мошковский район, протяженность 1,073 км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 62,409 км по 63,188 км (Мошковский район, протяженность 0,779 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 69,111 км по 70,752 км (Мошковский район, протяженность 1,641 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 71,418 км по 72,788 км (Мошковский район, протяженность 1,370 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 90,042 км по 91,863 км (Мошковский район, протяженность 1,443 км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 95,180 км по 96,829 км (Болотнинский район, протяженность 1,649 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 105,320 км по 106,370 км (Болотнинский район, протяженность 1,350 км, опасный поворот);

— (Р-255 «Сибирь» – с 106,672 км по 108,617 км (Болотнинский район, протяженность 1,945 км, крутой спуск (подъём));

— Р-255 «Сибирь» – с 107,825 км по 108,502 км (Болотнинский район, протяженность 0,677 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 137,388 км по 138,658 км (Болотнинский район, протяженность 1,270 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 139,350 км по 141,000 км (Болотнинский район, протяженность 1,650 км, опасный поворот);

— Р-255 «Сибирь» – с 139,038 км по 139,785 км (Болотнинский район, протяженность 0,757 км, крутой спуск (подъём));

— К-19р — с 44 по 46 км Тогучинского района;

— К-17р — с 41 по 44 км Новосибирского района;

— К-19р — с 13 по 14 км Новосибирского района;

— К-17р – с 80 по 105 км Ордынского района;

— К-12 – с 16 по 25 км Колыванского района;

и регионального и межмуниципального значения:

— Баганский район — 15 участков общей протяженностью 21,319 км;

— Барабинский район – 23 участка общей протяженностью 81,9 км;

— Болотнинский район – 14 участков общей протяженностью 94,44 км;

— Венгеровский район – 5 участков общей протяженностью 33,190 км;

— Здвинский район – 7 участков общей протяженностью 77,4 км;

— Искитимский район – 13 участков общей протяженностью 65,6 км;

— Каргатский район – 10 участков общей протяженностью 58,0 км;

— Колыванский район – 14 участков общей протяженностью 47,0 км;

— Краснозерский район – 10 участков общей протяженностью 41,3 км;

— Маслянинский район – 13 участков общей протяженностью 49,7 км;

— Мошковский район – 9 участков общей протяженностью 48,93 км;

— Ордынский район – 7 участков общей протяженностью 83,0 км;

— Сузунский район – 14 участков общей протяженностью 58,6 км;

— Татарский район – 29 участков общей протяженностью 133,292 км;

— Убинский район – 11 участков общей протяженностью 28,4 км;

— Тогучинский район – 23 участка общей протяженностью 156,79 км;

— Усть — Таркский район – 15 участков общей протяженностью 45,2 км;

— Чановский район – 5 участков общей протяженностью 50,0 км;

— Чистоозерный район – 18 участков общей протяженностью 70,83 км.

Преобладающими видами ДТП могут стать столкновение транспортных средств, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на пешеходов.



В связи с изменением структуры и уменьшением толщины льда, появлением промоин, закраин, увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах, связанных с провалом людей в местах выхода на лед с наибольшей вероятностью на Новосибирском водохранилище, на водных объектах г.Новосибирска, на реках Обь, Бердь, Иня, Омь, озерах Чаны, Медвежье, Урюм и Сартлан.



Возникновение ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируется.

Сброс воды в нижний бьеф осуществляется в соответствии с графиком пропуска весеннего половодья через Новосибирское водохранилище в 2020 году, режим среднесуточных сбросов в нижний бьеф из Новосибирского водохранилища будет составлять 1250 ± 50 м3/с и поддержание уровней воды в р. Обь не ниже -20 см (НВП) с ограничением амплитуды внутрисуточных колебаний уровня воды в р. Обь не более 60 см.



ЧС маловероятны. Возможен дальнейший рост заболеваемости населения ОРВИ.

В связи с увеличением на территории России количества случаев заболевания коронавирусом COVID-19 и выявлением 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией в г. Новосибирске, возможен рост количества заболевших и дальнейшее распространение её на территории Новосибирской

Источник: 54.mchs.gov.ru