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Постановление: Кто сможет оштрафовать за выход на улицу во время режима самоизоляции в Бердске

12:53 08.04.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Составлять протоколы об административных нарушениях смогут министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Постановление: Кто сможет оштрафовать за выход на улицу во время режима самоизоляции в Бердске
По Бердску гуляют люди во время режима самоизоляции

Вчера, 7 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил перечень министерств, представители которых смогут составлять административные протоколы на нарушителей режима самоизоляции в регионе.

В документе говорится о правонарушениях по ст. 20.6.1 «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

Согласно постановлению, составлять протоколы об административных нарушениях смогут министры транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Такими же полномочиями губернатор наделил и замещающих должностных лиц. При этом новый документ действует до конца года.

Кроме того, оперативный штаб Новосибирской области сообщал, что с сегодняшнего дня полиция начнет проверять, как жители региона соблюдают постановление губернатора, ограничивающее передвижение.

На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10–50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30–50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100–300 тысяч рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

До текущего момента штрафовали только за нарушение карантина — тех людей, кто был находился под наблюдением медиков и нарушал предписание о самоизоляции.

Постановление: Кто сможет оштрафовать за выход на улицу во время режима самоизоляции в Бердске

Постановление: Кто сможет оштрафовать за выход на улицу во время режима самоизоляции в Бердске

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От редакции

Выходите на улицу?

Аноним, 08 апреля 2020 13:22
У нас государство способно на что-то ещё, кроме как штрафовать, наказывать и собирать деньги?
Аноним, 08 апреля 2020 13:38
Надо обязать всем, у кого есть разрешение на выход, носить маску на лице и номерную желтую повязку с названием предприятия и штихкодом на рукаве. Тогда больше порядку будет.
Аноним, 08 апреля 2020 13:39
А что у нас ЧС ?
Аноним, 08 апреля 2020 13:42
В этих министров и подминистров я буду плевать смачно в морду и пусть попробуют надеть на меня наручники ))

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