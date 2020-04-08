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Образование / Общество

NASA готовится нанести кинетический удар DART по летящему к Земле астероиду

13:14 08.04.2020 Фото: pxhere.com
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Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 NASA уже отменило несколько пусков.

NASA готовится нанести кинетический удар DART по летящему к Земле астероиду
Миссия по перехвату астероида получила название DART

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду, летящему к Земле. Об этом сообщило издание Science Alert.

Астероид никак не угрожает планете, но удар, при помощи которого специалисты изменят траекторию его полета, станет тренировкой для системы защиты планеты от более крупных астероидов.

Миссия по перехвату астероида получила название DART (Double Asteroid Redirection Test), сообщает телеканал «Звезда». Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 NASA уже отменило несколько пусков, но следующий запуск запланирован на 22 июля 2021 года.

Недавно сообщалось, что потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля. Астероид под номером 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к нашей планете 29 апреля. По мнению экспертов, он будет находиться в 6,29 млн км от Земли. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до Луны.

Источник: Известия

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