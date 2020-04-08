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Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками

18:48 08.04.2020 Фото: Скриншот
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В то время как медработники и обычные люди страдают от нехватки СИЗ, герой видео вытирает свою обувь драгоценными медицинскими масками. И, по всей вероятности, вскоре они поступили в продажу.

Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками

На видео работник фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками

В Сети гуляет видео, на котором работник фабрики вытирает обувь новенькими медицинскими масками. Ролик вызвал огромный резонанс в Сети — неудивительно, ведь сейчас индивидуальные средства защиты играют огромную роль в борьбе с CoViD-19.

Провокационный ролик разошёлся по китайской социальной сети Weibo. Наделав много шума в информационном пространстве Азии, кадры попали на глаза мировой общественности. В то время как медработники и обычные люди страдают от нехватки СИЗ, герой видео вытирает свою обувь драгоценными медицинскими масками. И, по всей вероятности, вскоре они поступили в продажу.

На видео работник фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками. Не скрывая своё лицо, сначала он берёт несколько штук, вытирает один ботинок и выкидывает «использованные» в общую кучу. Затем мужчина повторяет то же самое с другой ногой. Кроме того, слышны реплики оператора «Вот что вы можете делать, когда богаты!», но это не сравнится с высказыванием самого шутника.

Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими маскамиЯ могу ими и задницу подтереть

Герой видео

Хочется верить, что маски на видео бракованные и для использования по назначению не подходили, однако подтверждений этому нет. В Сети действия мужчины назвали безответственными, а шутку — нездоровой.

Источник: life

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