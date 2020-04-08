Я могу ими и задницу подтереть: Работник китайской фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками

Провокационный ролик разошёлся по китайской социальной сети Weibo. Наделав много шума в информационном пространстве Азии, кадры попали на глаза мировой общественности. В то время как медработники и обычные люди страдают от нехватки СИЗ, герой видео вытирает свою обувь драгоценными медицинскими масками. И, по всей вероятности, вскоре они поступили в продажу.

На видео работник фабрики вытирает свою обувь одноразовыми медицинскими масками. Не скрывая своё лицо, сначала он берёт несколько штук, вытирает один ботинок и выкидывает «использованные» в общую кучу. Затем мужчина повторяет то же самое с другой ногой. Кроме того, слышны реплики оператора «Вот что вы можете делать, когда богаты!», но это не сравнится с высказыванием самого шутника.

Я могу ими и задницу подтереть Герой видео