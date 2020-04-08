Судороги в ногах ночью: О чем сигнализируют и как лечить спазмы

У людей «золотого возраста» судороги во время ночного отдыха могут свидетельствовать о начале прогресса серьезных заболеваний

В большинстве случаев судороги настигают человека в ночное время. И если у молодых людей судорожный синдром обычно связан с переутомлением или неудобной обувью, то у пожилых спектр причин такого состояния шире. Именно поэтому важно понять, что именно вызывает неприятное ощущение, а потом и разобраться с курсом лечения.

Факторы, влияющие на проявление судорог ночью

У людей «золотого возраста» судороги во время ночного отдыха могут свидетельствовать о начале прогресса серьезных заболеваний. Это касается даже ситуаций, когда длится такой приступ недолго, но при этом все же регулярно. И вместо самолечения стоит обратиться за консультацией к доктору, который при необходимости назначит дополнительное обследование.

Спазмы под утро чаще всего возникают из-за переутомления мышечных волокон. Поэтому организм посылает сигналы, заставляя мышцы сокращаться. Провоцирует такое состояние носка обуви на высоком, неустойчивом каблуке, неудобная колодка и вообще любые другие факторы, создающие дискомфорт нижним конечностям при хождении. Как только сдавливаются ступни, сразу же прекращается кровообращение в нормальном режиме. Вот тело и сигнализирует о своем недовольство.

Помимо этого основанием для судорожного ночного синдрома могут послужить природные дефекты вроде плоскостопия и косолапости. Сюда же можно занести нарушение осанки, образование «шпор» и следствие варикозного расширения вен. Иногда до судорог доводят и некоторые психоэмоциональные расстройства.

Чуть реже ноги сводит из-за отклонений по части функционирования эндокринной системы. Нередки случаи получения травм перед началом ночных приступов.

Чем характерно судорожное сведение ног у пожилых людей?

Из-за того что в «мудром» возрасте помимо опыта приобретаются и хронические заболевания, приходится мириться с таким «побочными эффектами». Из-за застоя крови, а также расширения вен состояние может ухудшаться, ведь кожный венозный рисунок полностью деформируются. Именно поэтому на прием с жалобами на судорожный синдром записываются, в основном, старики.

И во время первичного обследования без клинических анализов доктор чаще всего называет такие причины их ухудшившегося состояния:

возрастные изменения физиологического плана (естественное старение);

обострение хронических патологий;

проблемы со стабильным кровообращением;

снижение эластичности сосудистых стенок;



гормональные сбои;деструкция суставов.

Самым первым шагом навстречу облегчению состояния считается выполнение требований по суточному водному балансу. Обычно с возрастом человек теряет ощущение жажды. Но при этом его организм нуждается в том же количестве воды. Поэтому врачи советуют выпивать хотя бы восемь стаканов воды за сутки, чтобы сократить риски судорог.

Дополнительно это поможет нейтрализовать тревожность, снизить стресс, повысить работоспособность и стабилизировать качество сна.

Медикаментозные методики лечения ночных судорог и советы по правилам питания



Самое важное в случае повторения ситуация – приобрести витамины, богатые магнием. Такие средства необходимо пить курсом и не прерываться. В инструкции обычно сказано, что рекомендованный период приема – от 1 до 2 месяцев. Детальнее расскажет доктор.

А вот назначать самому себе биологические добавки или лекарства – запрещено. Иначе повышаются риски ухудшить ситуацию. Точно также стоит поступать и с диетой: уточнять рацион питания следует индивидуально на основании результатов своих анализов.

Общие пищевые рекомендации включают необходимость потреблять в достаточно количестве качественную гречневую и пшенную кашу, а также рис и овсянку. Также в меню потребуется добавить мясо, рыбу и морепродукты. Дополнительно нужно закупать пшеничные отруби и орешки. А в весенне-летний период побольше налегать на органическую зелень.

Народные способы устранение судорожного синдрома ночью и под утро

Изначально стоит напомнить о том, что народная медицина является только вспомогательным инструментом в лечении такого состояния. И пользоваться ее приемами разрешено только после предварительной консультации с доктором.

Так, например, одним из самых распространенных «бабушкиных способов» считается щепотка соли, которую кладут на кончик языка и держат в таком состоянии с открытым ртом.

Из экстренных способов помощи выделяют физическое воздействие. Сразу же после наступившего сведения мышц нужно быстро встать с кровати, походить и с усилием нажимать на сведенную ногу. Полезно будет постоять на носочках. В некоторых случаях помогает, если потянуть руками пальцы ног на себя. Если достать не получается самому, можно приобщить полотенце или пояс. Также стоит пощипать или похлопать проблемную зону.

Из более сложных народных рецептов выделяют вечерние ванночки, призванные расслабить мышцы. Для них потребуется теплая вода, морская соль, пищевая сода и отвары лекарственных растений. Каждый вечер содержимое ванночки меняют, составляя месячный курс. Держать ноги в воде требуется до пятнадцати минут.

Немного более короткий курс (до двух недель) включает втирание в кожу стоп лимонного сока. Массировать легкими движениями придется до полного впитывания жидкости.

Еще одним вариантом помощи считается согревания. Тут возможны два сценария развития событий. В первом случае на икроножную область наносят подогретый мед. В таком состоянии ноги держат около получаса, а потом смывают теплой водой. Но так как мед является аллергенным продуктом, такой вариант подходит далеко не всем. Поэтому стоит попробовать согревание с горчичным порошком.

Для реализации задумки потребуется намазать мышцы ноги смесью из горчичного порошка, а потом укутать их. В таком положении нужно потерпеть до признаков жжения и потом сразу же смывать. Тут очень важно не перетерпеть, а то можно вместо помощи получить ожог. Проводить горчичное согревание нужно в течение двух недель, но через день.

И самое важное – делать это можно только с одобрения врача.

Источник: TheRussianTimes