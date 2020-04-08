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Здоровье / Общество

Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники

18:58 08.04.2020 Фото: wikipedia.org
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По словам писательницы, она выздоровела и такой способ лечения помог ей. Также она опубликовала видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.

Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники

Я полностью выздоровела, техника очень сильно помогла

Пока в Сети обсуждали сообщения о коронавирусе у 70-летней Надежды Бабкиной, появились тревожные новости для поклонников легендарной писательницы Джоан Роулинг.

Недавно о пережитом коронавирусе рассказала певица Пинк, а теперь, спустя время, о диагнозе высказалась и автор культовых фантастических романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Она уверена, что уже переболела коронавирусом, как, кстати, и Яна Рудковская. Писательница к медикам не обращалась и тест не сдавала, но все же почувствовала симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

Признание о болезни Джоан Роулинг сделала в Twitter.

Писательница Джоан Роулинг рассказала свой способ излечения от коронавируса и поделилась видео специальной техники
роулинг коронавирус

Пожалуйста, посмотрите, что говорит этот врач (доктор Сарфараз Мунши. — Прим. ред.) из Queen’s Hospital. Он объясняет, как облегчить респираторные симптомы. Последние две недели я наблюдала у себя все признаки COVID-19 (впрочем, не тестировалась), и по совету мужа делала те упражнения, о которых говорится в ролике. Я полностью выздоровела, техника очень сильно помогла.

По словам писательницы, она выздоровела и такой способ лечения помог ей. Также она опубликовала видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.

Вот этот ролик.

Источник: Хочу

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