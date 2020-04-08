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Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области

18:53 08.04.2020 Фото: АСТ-54
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Кроме того, шквалистый ветер снес кровли пожарной части и трех сельхозпредприятий. Без электричества остались несколько деревень Венгеровского района.

Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области
Ураган сорвал несколько крыш в районном центре

Шквалистый ветер пронесся по Венгерово вечером 7 апреля. Его порывы достигали 24 метра в секунду. Ураган сорвал несколько крыш в районном центре — с управления Пенсионного фонда, пожарной части и нескольких сельхозпредприятий.

Обрыв линий электропередач произошел в семи населенных пунктах: селах Вознесенка, Селикла, Ахтырка, Малинино, Усть-Ламенка, Орлово, Зыково. В остальных селах и деревнях района подача электроэнергии либо не прекращалась, либо происходило частичное отключение электричества, сообщили в ЕДДС Венгеровского района. Ураган оставил без электричества 1821 жителя района.

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