Ураган сорвал крышу у Пенсионного фонда в райцентре Новосибирской области

Кроме того, шквалистый ветер снес кровли пожарной части и трех сельхозпредприятий. Без электричества остались несколько деревень Венгеровского района.

Ураган сорвал несколько крыш в районном центре

Шквалистый ветер пронесся по Венгерово вечером 7 апреля. Его порывы достигали 24 метра в секунду. Ураган сорвал несколько крыш в районном центре — с управления Пенсионного фонда, пожарной части и нескольких сельхозпредприятий.

Обрыв линий электропередач произошел в семи населенных пунктах: селах Вознесенка, Селикла, Ахтырка, Малинино, Усть-Ламенка, Орлово, Зыково. В остальных селах и деревнях района подача электроэнергии либо не прекращалась, либо происходило частичное отключение электричества, сообщили в ЕДДС Венгеровского района. Ураган оставил без электричества 1821 жителя района.