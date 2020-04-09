JGU из 37 работников РЖД похитили товаров из поездов на 40 млн руб во Ржеве

Для осуществления своих преступных планов организаторы вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», работников локомотивных бригад, охраны поездов и других лиц.

В августе 2018 года совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России деятельность сообщества была пресечена

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению 37 участников преступного сообщества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые объединились в преступное сообщество с целью систематического хищения грузов из железнодорожных составов, проходящих через станцию Ржев.

Для осуществления своих преступных планов организаторы вовлекли в состав сообщества руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», работников локомотивных бригад, охраны поездов и других лиц.

В период с 2017 по 2018 годы членами сообщества совершено 13 фактов хищений грузов, следовавших транзитом из европейских стран в страны СНГ, на общую сумму свыше 40 млн рублей.

В августе 2018 года совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России деятельность сообщества была пресечена, его члены задержаны непосредственно после совершения очередного хищения. В рамках уголовного дела предъявлено обвинение 39 участникам преступного сообщества. По ходатайству следствия судом были заключены под стражу 32 фигуранта. Двое обвиняемых, с которыми ранее были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, приговором суда признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Источник: Следком