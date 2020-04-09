Сегодня, 9 апреля, директор центра социальной поддержки населения Бердска Светлана Казакова на пресс-подходе журналистов сообщила об увольнении с 10 апреля. Светлана Дмитриевна уходит с работы по собственному желанию. Ее место займет Лариса Ельчина.
Увольняется с 10 апреля директор центра социальной поддержки населения Бердска Светлана Казакова
10:21 09.04.2020,
Светлана Дмитриевна уходит с работы по собственному желанию. Ее место займет Лариса Ельчина.
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