Увольняется с 10 апреля директор центра социальной поддержки населения Бердска Светлана Казакова

10:21 09.04.2020, Марина Волкова Фото: Галины Панчевой 0

Светлана Дмитриевна уходит с работы по собственному желанию. Ее место займет Лариса Ельчина.

Светлана Казакова увольняется с 10 апреля Сегодня, 9 апреля, директор центра социальной поддержки населения Бердска Светлана Казакова на пресс-подходе журналистов сообщила об увольнении с 10 апреля. Светлана Дмитриевна уходит с работы по собственному желанию. Ее место займет Лариса Ельчина.

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