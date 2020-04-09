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Досрочно завершить учебный год для 1-8 классов разрешило Минпросвещения

10:52 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации.

Досрочно завершить учебный год для 1 8 классов разрешило Минпросвещения
Система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.

Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации.

Рекомендации подготовлены при участии экспертного сообщества и нацелены на защиту здоровья населения и сохранность основ единого образовательного пространства на всей территории России.

Система дошкольного образования продолжает обеспечивать уход и присмотр за детьми. В детских садах Министерство рекомендует в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить работу групп с соблюдением всех профилактических мер. В случае возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики.

Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди подобных требований:
— сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы;
— корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени;
— акцент на освоении нового учебного материала.

Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами. При этом регионы имеют возможность принять следующие меры:
— продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя ее на дистанционный формат, с учетом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий;
— изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10–11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Источник: edu.gov.ru

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