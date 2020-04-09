Вернули 37 млн рублей переплаты за прошлогоднее тепло коммунальщики жителям Бердска

Некоторые бердчане, заплатившие по схеме 1/12 больше за отопление в 2019 году больше, чем потребили, в начале 2020-го в квитанциях увидели прочерк. Год оказался теплым. Но доначисления все-таки были.

Общедомовой счетчик показывает, сколько тепла потребили жители дома

В марте-2020 бердский Комбинат бытовых услуг завершил возврат средств потребителям за отопление в 2019 году. В целом по городу сумма составила 37 млн рублей, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий. Речь идет о тех многоквартирных домах, которые имеют прямые договоры с муниципальным предприятием — это 230 многоэтажек, что составляет почти половину жилого фонда Бердска.

— Мы делали перерасчет по каждому конкретному дому. Сверяли с приборами учета, сколько дом потребил тепла и сколько его жители заплатили. У кого образовалась переплата, тем положен возврат: такие месяц-полтора не оплачивали в этом году тепловую энергию. «Лишнюю» сумму разделили на площадь квартир. У людей в квитанциях указан пепрерасчет за 2019 год, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Лапицкий.

Но, по его словам, есть в Бердске дома, жильцам которых доначислили плату за отопление: они в прошлом году платили меньше, чем потребили по факту. Это зависит от сроков перехода на прямые платежи, от поверки приборов учета. Есть дома, где потребление и плата «сошлись тютелька в тютельку».

— Пересчитывали всем в январе, феврале и марте. Остались несколько домов, по которым еще идет сверка между управляющими компаниями и КБУ, где возникли разногласия, — отметил Семен Юрьевич, подчеркнув, что сейчас бердчане платят за тепло по ценам 2019 года и по 1/12 — каждый месяц фиксированную сумму, независимо от температуры.

С 1 июля 2020 года одна гигакалория по решению департамента по тарифам Новосибирской области будет стоит 1928,52 рубля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тарифы на услуги ЖКХ в Бердске в 2020 году вырастут: горячая вода, холодная вода, водоотведение и отопление подорожают на 4,9%, стоимость электричества повысится на 4,5%, газоснабжения — на 5,5%.

Стоит напомнить, что в начале 2019 года бердчанам, наоборот, доначисляли за отопление. И у некоторых были довольно приличные суммы, многократно превышающие обычный платеж, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда люди оплачивали по факту потребления тепла в 2018 году, который был холодным.

— В 2020 году мы берем факт 2019-го, который был теплее. Сложно предсказать, какой будет перерасчет в 2021-м — с в сторону доначисления или в сторону уменьшения платы, — рассказал коммерческий директор КБУ.