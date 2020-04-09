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Погибли четверо стариков на пожаре в доме престарелых в Москве

18:17 09.04.2020 Фото: СКР
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В момент пожара в учреждении находилось 50 постояльцев. Шестеро попали в больницу. Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления.

Погибли четверо стариков на пожаре в доме престарелых в Москве
Вечером 8 апреля в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар

Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в доме престарелых в Москве, сообщила сегодня, 9 апреля, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве по факту пожара и гибели людей в доме престарелых (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, вечером 8 апреля 2020 года, в доме престарелых по 3-й Мякининской улице в городе Москве, в котором находилось более 50 человек, произошел пожар. В результате четыре человека погибло, шестеро доставлены в медицинские учреждения с отравлением угарным газом. Вместе с тем данные о пострадавших уточняются.

На месте происшествия продолжают работать опытные следователи и криминалисты Главного управления СК России по городу Москве. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Изымаются записи с камер видеонаблюдения для изучения. По уголовному делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и другие экспертизы. Следствие рассматривает различные версии, приоритетной в настоящее время является неисправность электропроводки и котла отопления.

Глава ведомства поручил тщательно проанализировать, как были организованы и насколько соответствовали установленным законом требованиям меры противопожарной безопасности в учреждении, установить причины, способствовавшие трагедии, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников учреждения, на которых было возложено обеспечение противопожарной безопасности. С учетом этого не исключена дополнительная квалификация произошедшего по иным статьям Уголовного кодекса РФ.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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