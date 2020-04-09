Галина Боб из «Реальных пацанов» больна коронавирусом

Российская актриса Галина Боб рассказала, что её тест на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат.
— Пришли результаты тестов. Мой — положительный, — написала артистка в «Инстаграме» и приложила снимки результатов анализов.
Среди симптомов у неё наблюдалась лишь потеря обоняния. Актриса добавила, что температуры или кашля не было. Боб отметила, что соблюдала режим самоизоляции и на улицу выходила в маске и перчатках.
У мужа Галины Сергея Корягина тест отрицательный. Позднее актриса сообщила, что в скором времени у всех, кто проживает вместе с ней, а это двое сыновей пары, возьмут анализы.
Источник: life.ru