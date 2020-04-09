Взрыв прогремел в бойлерной бизнес-центра «Панорама» в Москве. Пострадавшей выбило зуб

Взрыв в здании бизнес-центра «Панорама» в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью 5 кв. метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, в результате инцидента пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.
В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.