Взрыв прогремел в бойлерной бизнес-центра «Панорама» в Москве. Пострадавшей выбило зуб

Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки, в результате инцидента пострадала одна женщина.

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия

Взрыв в здании бизнес-центра «Панорама» в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью 5 кв. метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате инцидента пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.