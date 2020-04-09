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Взрыв прогремел в бойлерной бизнес-центра «Панорама» в Москве. Пострадавшей выбило зуб

19:09 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки, в результате инцидента пострадала одна женщина.

Взрыв прогремел в бойлерной бизнес центра Панорама в Москве. Пострадавшей выбило зуб
В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия

Взрыв в здании бизнес-центра «Панорама» в центре Москвы произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью 5 кв. метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате инцидента пострадала одна женщина, у нее выбило зуб.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.

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