Путин: И печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам добавил пассаж про печенегов в свое выступление. Песков признался, что не может сказать, «что стало источником для этой фразы».

Совещание провел с губернаторами и членами правительства Путин 8 апреля

Президент РФ Владимир Путин сам добавил пассаж про печенегов и половцев в выступление 8 апреля на совещании с губернаторами, рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду Путин проводил в режиме видеоконференции совещание с губернаторами всех регионов, представителями правительства и администрации Кремля по проблемам противодействия распространению коронавируса. Говоря о том, что пандемия со временем закончится, президент привел несколько примеров серьезных испытаний, с которыми Россия успешно справлялась, среди них он назвал набеги печенегов и половцев, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Отвечая на вопрос, кем это сравнение было включено в речь Путина, представитель Кремля заверил: «Это инициатива самого президента». «То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление», — отметил Песков.

Пресс-секретарь признался, что не может сказать, «что стало источником для этой фразы».

Дословно

«А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтёрах, добровольцах, число которых растёт сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу.

И конечно, о вас – о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем».

Общее прошлое

Песков призвал не забывать, что современные Россия и Украина имеют общее прошлое, к которому относится период Киевской Руси, когда эти территории подвергались набегам половцев. Об этом он напомнил журналистам, отвечая на вопрос, было ли упоминание о половцах и печенегах в речи президента России сказано «для красного словца», или же это завуалированные территориальные претензии, передает ТАСС.

«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, она исторически была Киевской Русью, — сказал Песков. — Киевскую Русь, вы же ее никуда не денете, вы же ее из нашей истории не вычеркните».

Песков подчеркнул, что «действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку». Он также заметил, что Киевская Русь была не единственной пострадавшей от набегов территорией, «Византии они тоже много головной боли доставляли».