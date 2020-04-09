Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, категория «в»
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15800
до 15800
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Подсобный рабочий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Разнорабочий
|ООО «СекторСтрой»
|от 25000
до 25000
|8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
|Плотник
|ООО «СекторСтрой»
|от 30000
до 30000
|8(913) 3708682
|Электрогазосварщик
|ООО «СекторСтрой»
|от 35000
до 35000
|8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
|Педагог дополнительного образования
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 19000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 42430
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 16000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Швея, пооперационное производство головных уборов
|Швейные технологии,ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 15.01.31 «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), русский язык и литература
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), специальности 15.02.08 технология машиностроения
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Грузчик, супермаркет продовольственных товаров
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Бухгалтер, материальная группа
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 23000
до 25000
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Специалист, специалист по взысканию просроченной задолженности
|«Совкомбанк» ПАО
|от 16000
до 50000
|8(913) 0811491
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 20000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Грузчик
|ООО «ТГК 1»
|от 17000
до 17000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Повар
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МАОУ «Лицей № 7»
|от 15163
|8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ № 27 «Родничок»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
|Швея
|МегаСтиль,ООО
|от 15163
до 20000
|8(913) 9191408, 8(38341) 31398
slaviya11@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Промоутер
|ИП Слюсарева Екатерина Ивановна
|от 15163
|8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
|Моторист (машинист), квотируемое рабочее место
|Рубин,ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Парикмахер, мужской мастер
|ИП Слюсарева Екатерина Ивановна
|от 15163
до 30000
|8(993) 0219269
|Парикмахер, универсал
|ИП Слюсарева Екатерина Ивановна
|от 15163
до 30000
|8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
|Продавец-консультант, магазин запчастей
|ИП Гашников Александр Владимирович
|от 20000
до 35000
|8(913) 3869911
|Педагог дополнительного образования, хореография
|МБОУ ДО «Перспектива»
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
|Ученик Оператор станков с программным управлением
|Центр Технолит, ООО
|от 20000
до 30000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Диспетчер
|ООО УК «Прогресс»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Главный бухгалтер
|БФ «Бердстроймаш» ИВТ СО РАН
|от 20000
|8(905) 0954197, 8(38341) 38166
cktbberdsk@yandex.ru
|Грузчик
|ООО Натурофарм
|от 20000
до 23000
|8(913) 7436940
zavpr@naturofarm.ru
|Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам)
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 30468
|Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 17000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Плотник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Кондуктор
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 18000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Комплектовщик изделий и инструмента
|АО «БЭМЗ»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Системный администратор
|ООО «ТГК 1»
|от 34501
до 34501
|8(38341) 60095
|Шлифовщик 5 разряда
|АО «БЭМЗ»
|от 30000
до 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер по защите информации
|Администрация г.Бердска
|от 25000
до 25000
|8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
|Грузчик
|ООО «Строитель»
|от 15200
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Природа-С,ООО
|от 15163
до 15163
|8(952) 9136775
zdravo-b@mail.ru
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы
|АО «БЭМЗ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели
21:22 09.04.2020
Последние предложения Центра занятости населения для ищущих работу.
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