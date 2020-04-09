Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, категория «в» ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15800

до 15800 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Разнорабочий ООО «СекторСтрой» от 25000

до 25000 8(913) 3708682

sectorstroy@mail.ru

Плотник ООО «СекторСтрой» от 30000

до 30000 8(913) 3708682



Электрогазосварщик ООО «СекторСтрой» от 35000

до 35000 8(913) 3708682

sectorstroy@mail.ru

Педагог дополнительного образования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 19000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Педагог-психолог Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 20000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 20000 8(38341) 42430



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 16000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Швея, пооперационное производство головных уборов Швейные технологии,ООО от 20000

до 20000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 15.01.31 «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), русский язык и литература Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430



Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), специальности 15.02.08 технология машиностроения Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Грузчик, супермаркет продовольственных товаров ИП Котенева Л.А. от 15163

8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru

Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000

до 25000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Специалист, специалист по взысканию просроченной задолженности «Совкомбанк» ПАО от 16000

до 50000 8(913) 0811491



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 20000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163

8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000

до 22000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000

до 22000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Грузчик ООО «ТГК 1» от 17000

до 17000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000

8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 17000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172



Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163

до 18000 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163

до 18000 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ «Лицей № 7» от 15163

8(38341) 50022

bsk_sh07@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163

до 15163 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163

до 15163 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172



Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 15163 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Швея МегаСтиль,ООО от 15163

до 20000 8(913) 9191408, 8(38341) 31398

slaviya11@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Промоутер ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163

8(993) 0219269

katerinas67@mail.ru

Моторист (машинист), квотируемое рабочее место Рубин,ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Парикмахер, мужской мастер ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163

до 30000 8(993) 0219269



Парикмахер, универсал ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163

до 30000 8(993) 0219269

katerinas67@mail.ru

Продавец-консультант, магазин запчастей ИП Гашников Александр Владимирович от 20000

до 35000 8(913) 3869911

Педагог дополнительного образования, хореография МБОУ ДО «Перспектива» от 15163

до 35000 8(38341) 50012



Ученик Оператор станков с программным управлением Центр Технолит, ООО от 20000

до 30000 8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Диспетчер ООО УК «Прогресс» от 20000

до 25000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Главный бухгалтер БФ «Бердстроймаш» ИВТ СО РАН от 20000

8(905) 0954197, 8(38341) 38166

cktbberdsk@yandex.ru

Грузчик ООО Натурофарм от 20000

до 23000 8(913) 7436940

zavpr@naturofarm.ru

Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам) Школа 1, МБОУ СОШ от 20000

до 20000 8(38341) 30468



Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 17000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 15163 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000

8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Комплектовщик изделий и инструмента АО «БЭМЗ» от 20000

до 20000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Системный администратор ООО «ТГК 1» от 34501

до 34501 8(38341) 60095



Шлифовщик 5 разряда АО «БЭМЗ» от 30000

до 40000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 22990

gtp@berdskadm.ru

Грузчик ООО «Строитель» от 15200

8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com

Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163

до 15163 8(952) 9136775

zdravo-b@mail.ru