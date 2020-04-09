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Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели

21:22 09.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Последние предложения Центра занятости населения для ищущих работу.

Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели
Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, категория «в» ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15800
до 15800		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Разнорабочий ООО «СекторСтрой» от 25000
до 25000		 8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
Плотник ООО «СекторСтрой» от 30000
до 30000		 8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
Электрогазосварщик ООО «СекторСтрой» от 35000
до 35000		 8(913) 3708682
sectorstroy@mail.ru
Педагог дополнительного образования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 19000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 19000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Мастер производственного обучения, профессии 15.01.31 мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 20000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Мастер производственного обучения, профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 20000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 16000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Швея, пооперационное производство головных уборов Швейные технологии,ООО от 20000
до 20000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 15.01.31 «мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), русский язык и литература Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), специальности 15.02.08 технология машиностроения Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Грузчик, супермаркет продовольственных товаров ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000
до 25000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Специалист, специалист по взысканию просроченной задолженности «Совкомбанк» ПАО от 16000
до 50000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 20000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО от 15163
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич А.В от 18000
до 22000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Пекарь ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Грузчик ООО «ТГК 1» от 17000
до 17000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Повар ИП Болтрукевич К.В. от 18000
до 22000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 17000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич А.В от 15163
до 18000		 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец продовольственных товаров ИП Болтрукевич К.В. от 15163
до 18000		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ «Лицей № 7» от 15163
до 15163		 8(38341) 50022
bsk_sh07@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» от 15163
до 15163		 8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО от 15163
до 15163		 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 15163		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Швея МегаСтиль,ООО от 15163
до 20000		 8(913) 9191408, 8(38341) 31398
slaviya11@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Промоутер ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163
до 15163		 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Моторист (машинист), квотируемое рабочее место Рубин,ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Парикмахер, мужской мастер ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163
до 30000		 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Парикмахер, универсал ИП Слюсарева Екатерина Ивановна от 15163
до 30000		 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Продавец-консультант, магазин запчастей ИП Гашников Александр Владимирович от 20000
до 35000		 8(913) 3869911
Педагог дополнительного образования, хореография МБОУ ДО «Перспектива» от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Ученик Оператор станков с программным управлением Центр Технолит, ООО от 20000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Диспетчер ООО УК «Прогресс» от 20000
до 25000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Главный бухгалтер БФ «Бердстроймаш» ИВТ СО РАН от 20000
до 23000		 8(905) 0954197, 8(38341) 38166
cktbberdsk@yandex.ru
Грузчик ООО Натурофарм от 20000
до 23000		 8(913) 7436940
zavpr@naturofarm.ru
Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам) Школа 1, МБОУ СОШ от 20000
до 20000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 17000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 15163		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Кондуктор Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 18000
до 19000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Комплектовщик изделий и инструмента АО «БЭМЗ» от 20000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Системный администратор ООО «ТГК 1» от 34501
до 34501		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Шлифовщик 5 разряда АО «БЭМЗ» от 30000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер по защите информации Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
Грузчик ООО «Строитель» от 15200
до 23000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Уборщик производственных и служебных помещений Природа-С,ООО от 15163
до 15163		 8(952) 9136775
zdravo-b@mail.ru
Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы АО «БЭМЗ» от 40000
до 40000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
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