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Просят разрешить работать и обещают соблюдать безопасность рестораторы и парикмахеры Новосибирской области

21:35 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Автодилеры, отельеры, представители индустрии красоты, малоформатной торговли, сферы бытовых услуг обратились в региональный минпромторг. В правительстве сказали, что пока возобновление деятельности невозможно из-за ситуации с коронавирусом.

Просят разрешить работать и обещают соблюдать безопасность рестораторы и парикмахеры Новосибирской области
Точки общепита в Бердске закрыты до окончания карантина

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и представители регионального минпромторга выслушали предложения предпринимателей о работе в период самоизоляции. Ранее представители малого и среднего бизнеса обратились к Губернатору Андрею Травникову с обещанием соблюдать все требования Роспотребнадзора к санитарной безопасности, если получат разрешение работать.

В совещании, которое состоялось 9 апреля, участвовали автодилеры, рестораторы, отельеры, представители индустрии красоты, малоформатной торговли, сферы бытовых услуг, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области. Новосибирские предприниматели пообещали обеспечить безопасность, если им разрешат работать.

Сергей Сёмка отметил: «При принятии дальнейших решений мы будем опираться на эпидемиологическую ситуацию и ориентироваться прежде всего на безопасность жителей Новосибирской области. В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не предоставляется возможным. Однако диалог продолжится с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции».

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От редакции

Малый бизнес сдуется за время самоизоляции?

Аноним, 09 апреля 2020 22:44
Да.

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