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Подъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске

21:47 09.04.2020 Фото: Предоставлено Русланом Безносенко
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Лестница в бердских многоэтажных домах — это единственный выход. Лифтами при пожаре пользоваться нельзя. Сваленный в поъезде мусор может стать причиной трагедии для десятков жителей.

Подъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске
пожарные потушили горевший мусор, хранящийся по лестничным маршем первого этажа

7 апреля в 20.26 поступил вызов о пожаре на лестничной клетке 5-этажного жилого дома №16 по ул.  Ленина в Бердске. Прибывшие пожарные потушили горевший мусор, хранящийся по лестничным маршем первого этажа. С симптомами отравления угарным газом была направлена в Бердскую центральную городскую больницу девушка, проживающая на одном из верхних этажей здания, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

-В городе Бердске большинство многоквартирных домов имеет высоту 5-10 этажей и в качестве единственного эвакуационного выхода служит лестничная клетка. Такие дома не оборудуются системами противопожарной защиты, незадымляемыми лестничными клетками. А в случае пожара нельзя пользоваться обычными лифтами. Для исключения пожаров в тамбурах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках и особенно под маршем лестницы первого этажа правилами противопожарного режима в РФ запрещается размещение, в том числе временное, различных материалов, изделий, оборудования, мусора и других предметов. Помните, это единственный выход для жителей от 16 до 40 квартир, в которых проживают люди разного возраста и физического состояния. Для своевременного обнаружения пожара и принятия мер к его тушению рекомендуется установить в квартирах автономные пожарные извещатели и первичные средства пожаротушения (огнетушитель), — рассказал Безносенко.

Подъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске

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От редакции

У вас в подъезде чисто?

Бердчанин, 09 апреля 2020 21:57
Как люди могут жить в таком свинарнике?
777888, 09 апреля 2020 22:44
Живут в свинарнике в центре,зато про белокаменный говорят что "трущебы".)))
Ирма, 09 апреля 2020 22:48
Это был нормальный дом пока бомжи(люмпены) из Новосибирска не поселились и местных стариков крыша не поехала. На самом деле это целая трагедия впереди у Бердска, когда нашим родителям становиться больше 70. Это в деревнях быстро умирают. В городах бабки живут до 90.

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