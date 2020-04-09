Подъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске

Лестница в бердских многоэтажных домах — это единственный выход. Лифтами при пожаре пользоваться нельзя. Сваленный в поъезде мусор может стать причиной трагедии для десятков жителей.

пожарные потушили горевший мусор, хранящийся по лестничным маршем первого этажа

7 апреля в 20.26 поступил вызов о пожаре на лестничной клетке 5-этажного жилого дома №16 по ул. Ленина в Бердске. Прибывшие пожарные потушили горевший мусор, хранящийся по лестничным маршем первого этажа. С симптомами отравления угарным газом была направлена в Бердскую центральную городскую больницу девушка, проживающая на одном из верхних этажей здания, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

-В городе Бердске большинство многоквартирных домов имеет высоту 5-10 этажей и в качестве единственного эвакуационного выхода служит лестничная клетка. Такие дома не оборудуются системами противопожарной защиты, незадымляемыми лестничными клетками. А в случае пожара нельзя пользоваться обычными лифтами. Для исключения пожаров в тамбурах, в лифтовых холлах, на лестничных площадках и особенно под маршем лестницы первого этажа правилами противопожарного режима в РФ запрещается размещение, в том числе временное, различных материалов, изделий, оборудования, мусора и других предметов. Помните, это единственный выход для жителей от 16 до 40 квартир, в которых проживают люди разного возраста и физического состояния. Для своевременного обнаружения пожара и принятия мер к его тушению рекомендуется установить в квартирах автономные пожарные извещатели и первичные средства пожаротушения (огнетушитель), — рассказал Безносенко.