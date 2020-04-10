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В режиме ограничений работают до 30 апреля из-за COVID-19 суды России

08:30 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности.

В режиме ограничений работают до 30 апреля из за COVID 19 суды России
Граждане на самоизоляции

Российские суды до 30 апреля продлевают режим ограничений, введенных ради борьбы с распространением коронавируса, список рассматриваемых дел в этот период будет расширен, сообщил Верховный суд РФ.

«Настоящее постановление действует в период с 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно)», — говорится в сообщении.
По-прежнему приостановлен личный прием граждан, но сотрудники обязаны своевременно принимать, обрабатывать и регистрировать документы, поданные в суды по почте и в электронном виде.

«Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности», — сказано в постановлении президиума ВС РФ. Уточняется, что речь идет, в том числе, о заседаниях по мере пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего; об административных правонарушениях.

Источник: РИА Новости

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