В режиме ограничений работают до 30 апреля из-за COVID-19 суды России

Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности.

Граждане на самоизоляции

Российские суды до 30 апреля продлевают режим ограничений, введенных ради борьбы с распространением коронавируса, список рассматриваемых дел в этот период будет расширен, сообщил Верховный суд РФ.

«Настоящее постановление действует в период с 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно)», — говорится в сообщении.

По-прежнему приостановлен личный прием граждан, но сотрудники обязаны своевременно принимать, обрабатывать и регистрировать документы, поданные в суды по почте и в электронном виде.

«Рекомендовать рассматривать дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности», — сказано в постановлении президиума ВС РФ. Уточняется, что речь идет, в том числе, о заседаниях по мере пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего; об административных правонарушениях.

Источник: РИА Новости