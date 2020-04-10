Наши технологи по желанию заказчиков разрабатывают фирменный стиль и модели одежды, в том числе усложненные и эксклюзивные. Большое внимание уделяется качеству пошива изделий, которые потом приятно надевать и носить.

Униформа официантов выполняет еще одну важную функцию: она позволяет распознать в толпе заведения обслуживающий персонал

«Милан-Текстиль»: Униформа и спецодежда

Любая спецодежда должна быть ноской и комфортной. Опрятная униформа официантов, хостесс и бармена указывает на добросовестность ресторанного бизнеса так же явно, как чистая посуда и качественная еда. Униформа официантов выполняет еще одну важную функцию: она позволяет распознать в толпе заведения обслуживающий персонал, а чем заметнее официант, тем он ближе к гостю.

Наши технологи по желанию заказчиков разрабатывают фирменный стиль и модели одежды, в том числе усложненные и эксклюзивные. Большое внимание уделяется качеству пошива изделий, которые потом приятно надевать и носить.

Швейная компания «Милан-Текстиль» ждет вас по адресу: ул.Первомайская, 12 (офис 11), тел. 8(383) 2917807

Источник: Раздел ООО «Милан-Текстиль» на сайте Весь Бердск