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Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. На 23% снизят Россия и Саудовская Аравия

08:33 10.04.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Мексика не согласна с условиями распределения квот, следует из проекта соглашения.

Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. На 23% снизят Россия и Саудовская Аравия
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.
План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами — на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки, следует из проекта соглашения, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно этому проекту, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%, как сообщали ранее источники ТАСС.

Также крупные квоты у Ирака (снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (-0,7 млн баррелей в сутки), Нигерии (-0,42 млн баррелей в сутки), Мексики (-0,4 баррелей в сутки). Такое предложение согласовали все страны, за исключением Мексики, которая сокращать добычу на такой объем не желает.

Ранее источник ТАСС заявил следующее: «План такой, что 10 млн баррелей — это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки «.

Отмечается, что встреча началась в 17:30 мск. Первые два часа у министров ушло на обмен мнениями по ситуации на рынке, только затем они начали рассматривать сценарии сокращения добычи.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana заявил, что в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая страна сократит производство сырья на 22%. Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему могут не сокращать добычу, добавил он.

Ранее источник Bloomberg сообщал, что Россия и Саудовская Аравия договорились взять базовый уровень отсечения в 11 млн баррелей в сутки. В этом случае и Россия, и Саудовская Аравия в мае-июне снизят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки.

По данным источника ТАСС, участвующего в переговорах, страны ОПЕК+ обсуждают распределение квот по сокращению добычи нефти, три страны не согласны с предложением. «Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Идут дискуссии», — сказал собеседник.

Как сообщил источник ТАСС, не согласна с условиями распределения квот Мексика. «Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем», — сказал он. По данным источника Reuters, участники заседания пытаются уговорить Мексику сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Другой источник добавил, что, «судя по всему, встреча закончится очень нескоро».

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

«Следующая встреча 10 июня, думаю, она тоже пройдет в формате вебинара», — сказал он.

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От редакции

Хорошие условия?

Гость, 10 апреля 2020 09:03
Хз. Капитанам нефтяного бизнеса виднее. Но лично я сторонник ломать погонщиков верблюдов до конца их борзости. Слишком часто уступаем и прощаем, находясь в более выигрышной позицЫи. Так и сдали восточную европу, получив в ответ нато под Смоленском.
Аноним, 10 апреля 2020 09:23
а ведь на прежнем саммите ОПЕК России предлагали снизить добычу всего на 0,5 млн баррелей в сутки ...Сечин хлопнул дверью и вот итог - все таки приходится подписывать соглашение с саудитами на их условиях - снижением добычи нефти на 2 млн баррелей.. если учесть , что в мире из за карантина рухнули объемы перевозок и вся производительная экономика, а хранилища нефти-газа у всех мировых потребителей переполнены - то старых цен на нефть уже не будет ..Демарш нашего руководства, который обошелся экономике и населению России крайне дорого, тем более в условиях короновируса - обрушением курса рубля , растущей безработицей ,началом падения экономики ...

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