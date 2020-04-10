Страны ОПЕК+ снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. На 23% снизят Россия и Саудовская Аравия

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

План сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами — на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки, следует из проекта соглашения, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно этому проекту, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. Для каждой страны, участвующей в ограничениях, добыча должна снизиться на 23%, как сообщали ранее источники ТАСС.

Также крупные квоты у Ирака (снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки), ОАЭ (-0,7 млн баррелей в сутки), Нигерии (-0,42 млн баррелей в сутки), Мексики (-0,4 баррелей в сутки). Такое предложение согласовали все страны, за исключением Мексики, которая сокращать добычу на такой объем не желает.

Ранее источник ТАСС заявил следующее: «План такой, что 10 млн баррелей — это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года — до 6 млн баррелей в сутки «.

Отмечается, что встреча началась в 17:30 мск. Первые два часа у министров ушло на обмен мнениями по ситуации на рынке, только затем они начали рассматривать сценарии сокращения добычи.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana заявил, что в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая страна сократит производство сырья на 22%. Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему могут не сокращать добычу, добавил он.

Ранее источник Bloomberg сообщал, что Россия и Саудовская Аравия договорились взять базовый уровень отсечения в 11 млн баррелей в сутки. В этом случае и Россия, и Саудовская Аравия в мае-июне снизят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки.

По данным источника ТАСС, участвующего в переговорах, страны ОПЕК+ обсуждают распределение квот по сокращению добычи нефти, три страны не согласны с предложением. «Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Идут дискуссии», — сказал собеседник.

Как сообщил источник ТАСС, не согласна с условиями распределения квот Мексика. «Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем», — сказал он. По данным источника Reuters, участники заседания пытаются уговорить Мексику сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Другой источник добавил, что, «судя по всему, встреча закончится очень нескоро».

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

«Следующая встреча 10 июня, думаю, она тоже пройдет в формате вебинара», — сказал он.