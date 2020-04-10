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Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян

10:00 10.04.2020 Фото: pexels.com
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Россияне оценивают текущую ситуацию в мире как чрезвычайно тревожную, в стране — как напряженную, в месте проживания — как приемлемую, а в своей семье — как хорошую.

Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян
Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявило 70% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.
Положительное восприятие россиян увеличивается по мере оценки ситуации от глобального к частному, от ситуации в мире до их семьи.

Россияне положительно оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни: хорошей ее называют 69% наших сограждан. О негативной оценке ситуации в своей жизни сообщил каждый четвертый (26%).

Ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), негативно оценивают обстановку вокруг 43% наших соотечественников.

Говоря о ситуации в стране в целом, 40% назвали ее положительной, 51% — отрицательной.

Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявило 70% опрошенных. Положительно ее вопринимает каждый пятый опрошенный (20%).

Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян

Источник: ВЦИОМ

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