Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян

Россияне оценивают текущую ситуацию в мире как чрезвычайно тревожную, в стране — как напряженную, в месте проживания — как приемлемую, а в своей семье — как хорошую.

Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявило 70% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные кризисного мониторинга ВЦИОМ о восприятии россиянами ситуации в стране, мире, их городе и в их жизни.

Положительное восприятие россиян увеличивается по мере оценки ситуации от глобального к частному, от ситуации в мире до их семьи.

Россияне положительно оценивают ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни: хорошей ее называют 69% наших сограждан. О негативной оценке ситуации в своей жизни сообщил каждый четвертый (26%).

Ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает позитивно (50%), негативно оценивают обстановку вокруг 43% наших соотечественников.

Говоря о ситуации в стране в целом, 40% назвали ее положительной, 51% — отрицательной.

Ситуация в мире оценивается россиянами отрицательно, об этом заявило 70% опрошенных. Положительно ее вопринимает каждый пятый опрошенный (20%).

Источник: ВЦИОМ