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Более 16 тысяч новых авто купили в марте жители России. Рынок вырос на 23%

13:30 10.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественной марке LADA, которой принадлежит около 20% местного рынка. Так, в прошлом месяце было куплено 31,6 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда.

Более 16 тысяч новых авто купили в марте жители России. Рынок вырос на 23%
в ТОП-10 попадают еще Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2020 года жители нашей страны стали обладателями 160,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 22,7% выше результата годичной давности (130,9 тыс. шт.).

Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественной марке LADA, которой принадлежит около 20% местного рынка. Так, в прошлом месяце было куплено 31,6 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 6,6% больше, чем в марте 2019 года.

Первенство среди иномарок удерживает KIA, занимающая второе место в общем зачете. В первый месяц весны жители РФ приобрели 23,6 тыс. новых машин корейского бренда. Это почти на 35% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (18 тыс. шт.; +29,3%).

Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам марта 2020 года следуют Renault (13,1 тыс. шт.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. шт.; +39,5%). Кроме них, в ТОП-10 попадают еще Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. При этом Toyota удалось не только преодолеть 10-тысячную отметку, но и показать здесь наибольший рыночный рост (+45,2%).

ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в марте (шт.)

Более 16 тысяч новых авто купили в марте жители России. Рынок вырос на 23%

ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в марте (шт.)  © Автостат.

ТОП-10 марок

Лидерами модельного рейтинга в марте тоже являются представители LADA. На первом месте находится «Гранта» – автомобили этого семейства разошлись тиражом в почти 12 тыс. новых экземпляров, показав рост на 21,7%. Вторую позицию занимает «Веста» с результатом 10,8 тыс. купленных машин (-3%). Именно LADA Vesta оказалась единственной в ТОП-10 моделью с отрицательной рыночной динамикой.

Звание самой популярной иномарки в стране по-прежнему принадлежит KIA Rio. Так, в прошлом месяце россияне стали обладателями 9,8 тыс. таких автомобилей (седанов Rio и кросс-хэтчбеков X-Line). Это на 21,1% больше, чем в марте 2019-го. В ТОП-5 здесь также вошли кроссовер Hyundai Creta (8,1 тыс. шт.; +45,8%) и седан Volkswagen Polo (5,9 тыс. шт.; +44,3%).

ТОП-10 моделей по объему рынка новых легковых автомобилей в марте (шт.)

Более 16 тысяч новых авто купили в марте жители России. Рынок вырос на 23%

ТОП-10 моделей по объему рынка новых легковых автомобилей в марте (шт.)

ТОП-10 моделей

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале нынешнего года российский рынок новых легковых машин тоже находится «в плюсе». Так, за этот период его объем составил 375,6 тыс. единиц, что на 16,3% больше, чем в январе – марте 2019 года.

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

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