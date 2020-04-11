Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска

Губернатор Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим не станут запрещать посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, следует из их совместного обращения, которое опубликовал сайт епархии. Праздники запланированы 12 и 19 апреля.
«Дорогие друзья! Жители Новосибирска и Новосибирской области! В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет, — сказано в обращении чиновника и священнослужителя, которое разослала пресс-служба Травникова. — Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Жителей, которые решат придти на службы, призывают «соблюдать все санитарные противоэпидемиологические нормы», — говорится в совместном обращении, опубликованном 10 апреля.
В РПЦ до сих пор идут споры, разрешать ли массовые богослужения в двунадесятые праздники. Видимо, решили в каждом регионе подойти индивидуально. Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские храмы и сейчас не закрыты. Но священники просят прихожан надевать маски и соблюдать дистанцию. Народу в период эпидемии приходит немного.
- Ты куда?
- В церковь, губернатор разрешил!
И чем теперь от этой "Милости Божией" - православного коронавируса - будут защищаться атеисты?
У них ведь ни святой воды, ни крестов, ни икон, ни хоругвей... совсем пропащие ребята...
Срочно строятся 15 госпиталей. Это раз.
Нам обещали всплеск заболеваемости с19. Это два.
Подо всё выделяют большие деньги . Это три.
Бизнес - ничего личного.
Хотя - первыми в Италии умерли именно священники.
Каждый истинно верующий пишет заявление в налоговую и в пользу церкви у него удерживается из зарплаты или пенсии десятина.
И сразу количество и качество верующих урегулируется и придет в истинное состояние.