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Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска

17:14 11.04.2020 Фото: nskmi.ru
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Глава Новосибирской области Андрей Травников позволил жителям региона посетить праздничные службы в апреле, но с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса. Его поддержал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Текст обращения.

Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска
Пасха — один из главных православных праздников

Губернатор Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим не станут запрещать посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, следует из их совместного обращения, которое опубликовал сайт епархии. Праздники запланированы 12 и 19 апреля.

«Дорогие друзья! Жители Новосибирска и Новосибирской области! В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет, — сказано в обращении чиновника и священнослужителя, которое разослала пресс-служба Травникова. — Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Жителей, которые решат придти на службы, призывают «соблюдать все санитарные противоэпидемиологические нормы», — говорится в совместном обращении, опубликованном 10 апреля.

В РПЦ до сих пор идут споры, разрешать ли массовые богослужения в двунадесятые праздники. Видимо, решили в каждом регионе подойти индивидуально. Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские храмы и сейчас не закрыты. Но священники просят прихожан надевать маски и соблюдать дистанцию. Народу в период эпидемии приходит немного.

Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска

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От редакции

Пойдете в церковь на Пасху?

Аноним, 10 апреля 2020 21:31
Нам со всех телеэкранов втирают смертность, морги, Италия, Китай, аппараты ивл, спец. борты везут по миру помощь и тд и тп. Людей штрафуют за нарушение самоизоляции. Увозят куда-то на карантины. Губернатор весеннюю охоту даже запретили из за распространения коронавируса. Добрая половина предприятий остановила работу. Спортзалы, парикмахеры, косметологи и тд. А тут оказывается сложились духовно- нравственные традиции. И по тихому можете сходить в церковь, разрешаем вам. У меня духовно-нравственные традиции это вести здоровый образ жизни, посещать спортзалы, бассейны, заниматься лицензированный охотой. В Бога верю, попам нет, в церковь не хожу. Позорный спектакль с никчемными актерами
Аноним, 10 апреля 2020 22:23
Теперь у нарушителей самоизоляции есть официальное разрешение:
- Ты куда?
- В церковь, губернатор разрешил!
Аноним, 10 апреля 2020 23:00
Церкви были бы открыты все равно. Пришлось бы ставить перед воротами заслон из полицейских. Волнений меньше, а больницы готовы к всплеску инфекции.
Аноним, 10 апреля 2020 22:06
Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска ... потому что ... Коронавирус, по словам патриарха РПЦ, - это милость Божия.
И чем теперь от этой "Милости Божией" - православного коронавируса - будут защищаться атеисты?
У них ведь ни святой воды, ни крестов, ни икон, ни хоругвей... совсем пропащие ребята...
Аноним, 10 апреля 2020 22:59
Но почему то носители милости сами не торопятся на встречу с Создателем.
Аноним, 10 апреля 2020 22:07
Не поймешь его
Аноним, 10 апреля 2020 22:57
Очень даже поймешь.
Срочно строятся 15 госпиталей. Это раз.
Нам обещали всплеск заболеваемости с19. Это два.
Подо всё выделяют большие деньги . Это три.
Бизнес - ничего личного.
Хотя - первыми в Италии умерли именно священники.
Аноним, 10 апреля 2020 23:25
НВР:Ну и зачем вы опять опубликовали про церковь,хотите в очередной раз поглумиться над православными, и так понятно, что в Православном Бердске, практически нет православных, только единицы остались.
Аноним, 10 апреля 2020 23:30
т.е на Вербное и на Пасху вирус отдыхает? какая умная зараза,однако ) он точно китайский? ))
Аноним, 10 апреля 2020 23:33
Автор, ты антихрист? Тебе доставляет удовольствие публиковать статьи про церковь, когда бердчане обсирают православных, зачем это публиковать, чтобы получить удовольствие?
Аноним, 11 апреля 2020 01:12
Хочу как в Германии.
Каждый истинно верующий пишет заявление в налоговую и в пользу церкви у него удерживается из зарплаты или пенсии десятина.
И сразу количество и качество верующих урегулируется и придет в истинное состояние.
Поросёнок Пётр, 11 апреля 2020 02:50
Хочется напомнить верующим, что вирусы ни про какую религию слыхом не слыхивали
аноним, 11 апреля 2020 08:17
Церковь тут не причем, их самый главный, как там его зовут, забыла, сказал сидеть дома, молиться дома. А вот адекватность некоторых чиновников под большим вопросом.
Аноним, 11 апреля 2020 09:42
Да что тут не понятного то? Этот вирус для Сибири миф. Сибиряки уже давно переболел и 19 -й и 21-й версией короновируса. Ввп дал губернаторам карт бланш повышать их рейтинг за счёт принимаемых мер. Наш губер кроме как сделать ставку на церковь ни на что не способен . Но уверяю он и тут промахнулся. Действия губера на сквозь пропитаны дешевым популизмом. Народ это все видит и понимает
Аноним, 11 апреля 2020 09:57
Дорогие сограждане - посетители рпц церкви в Бердске. Вы себя как то выделите в будущем, например, значок какой то крупный или ленточку повесьте. Очень не хочется близко к вам подходить после таких крупных церковных мероприятий. Вы там все перезаражаетесь, а потом нам, нормальным людям, заразу передавать будете. Держите вирус в своей диаспоре! Нам он не нужен.
aleks, 11 апреля 2020 14:57
Давайте дома молиться.

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