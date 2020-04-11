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Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes-Benz W221 в Новосибирске

17:06 11.04.2020 Фото: Скриншот видео
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Инцидент произошел в пятницу на АЗС в Центральном районе. Аналогичный факт имел место 5 апреля. Полиция просит сообщить тех, кто узнал на фото и видео грабителя.

Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes Benz W221 в Новосибирске
Предполагаемый грабитель

Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый в грабежах на АЗС. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в региональном главке МВД.

10 марта на АЗС в Центральном районе водитель автомобиля Mercedes-Benz W221 открыто похитил топливо на сумму 2000 рублей, прокатив на капоте заправщика, пытавшегося остановить иномарку. Аналогичный факт имел место 5 апреля.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-90. Конфиденциальность гарантируется.

Видео ГУ МВД по НСО

Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes Benz W221 в Новосибирске

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От редакции

Поймают?

Аноним, 11 апреля 2020 10:20
Явно мусульманин из приезжих с юга!
Аноним, 11 апреля 2020 10:25
НВР:
так то видно номер авто... должны поймать
Аноним, 11 апреля 2020 14:54
Они по номерам только штрафы могут присылать, а не преступников ловить.

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