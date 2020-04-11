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Бунт в колонии: Сожгли промзону заключенные ИК-15 в Ангарске. Есть трупы, говорят очевидцы

14:30 11.04.2020 Фото: pixabay.com
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По версии следствия, несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. Родственники заключенных говорят об издевательствах.

Бунт в колонии: Сожгли промзону заключенные ИК 15 в Ангарске. Есть трупы, говорят очевидцы
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения)

В Иркутской области по факту бунта в исправительной колонии возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным управлением СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК России, допрашивают осужденных и руководство исправительной колонии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области 10 апреля произошел крупный пожар. Близкие знакомые Екатерины находятся в ИК-15. В интервью радио Sputnik она рассказала, что ехала в колонию, но ее не пропустили на территорию, сославшись на «учебные мероприятия».

«Как говорят знакомые оттуда, ночью, когда дежурили 12 сотрудников полиции, трое из них напились и избили одного заключенного. Он заснял видеообращение, после чего его побили еще раз. Из-за этого заключенные взбунтовались. Сейчас есть два трупа внутри зоны. Горит вся промзона, люди все порезаны и просят о помощи. Я подъезжала туда. Я ехала к своим знакомым, которые находятся в ИК-15. Нам сказали: «Разворачивайтесь, идут учебные мероприятия». Мы сказали, что знаем, что там бунт. Но нам сказали, либо разворачивайтесь сами, либо мы Вас увезем сами. Мы встали на обочину, простояли полтора часа. Но никого не пускают. Мы поехали туда сразу, чтобы оказаться на месте и поддержать хоть как-то», – поделилась Екатерина.

Пламя охватило три производственных цеха, сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным следственного управления, пожар начался в результате поджога заключенными.

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От редакции

Обижают заключенных?

Аноним, 11 апреля 2020 14:52
НВР:
Да
Аноним, 11 апреля 2020 15:33
да
Аноним, 11 апреля 2020 17:12
НВР:
Да!!!

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