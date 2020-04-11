11.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

15:27 11.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
2 0

Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работают два экипажа ГИБДД. Предположительно, пострадавших увезла «скорая». Трупов не видели.

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске
Автомобили сошлись в лобовом столкновении в Бердске

Тройное ДТП произошло около 14.30 сегодня, 11 апреля, на ул. Космической в Бердске. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, столкнулись столкнулись две Toyota и Porsche Cayenne. Две иномарки врезались лоб в лоб. Все участники аварии получили серьезные повреждения. «Морды» разбиты, по дороге разлиты ГСМ.

На месте аварии работают два экипажа ГИБДД, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Как предположили очевидцы, без пострадавших такое серьезное дорожное происшествие обойтись не могло. С места ДТП уехала «скорая». Вероятно, повезла пострадавших в больницу.

-Трупов нет, судя по всему. Но полиции очень много, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, приславшие в редакцию фото и видео.

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не разъехались на полупустой дороге?

Последний барак на фергане, 11 апреля 2020 15:56
Это всё из-за соли!!!
Аноним, 11 апреля 2020 17:15
НВР:
Виновник,- пожилой мужчина, мы с мужем так решили, что он плохо себя чувствовал, его увезла скорая. Произошло ДТП в 13-30!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска 16
17:14 11-04-2020
Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху 12 и 19 апреля разрешил губернатор верующим Бердска
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля 3
17:13 11-04-2020
Привезли коронавирус из Москвы, Сочи и Краснодара в Новосибирскую область. Заразились COVID-19 еще семеро на 11 апреля
БердскЧто такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы 18
17:10 11-04-2020
Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы
Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes-Benz W221 в Новосибирске 3
17:06 11-04-2020
Розыск: На видео попал укравший бензин на 2000 рублей и прокативший заправщика на капоте Mercedes-Benz W221 в Новосибирске
Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев
16:59 11-04-2020
Согласились испытать на себе вакцину от COVID-19 более 300 добровольцев
Наказывать за фальсификацию данных для кредитных каникул просят российские банки Мишустина
16:50 11-04-2020
Наказывать за фальсификацию данных для кредитных каникул просят российские банки Мишустина
БердскПомогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска
16:31 11-04-2020
Помогают врачам лечить изолированных при коронавирусе студенты НГМУ в больнице Бердска
Труп 20-летнего мужчины нашли после пожара в общежитии Новосибирска. Люди прыгали из окон, спасаясь от огня
16:20 11-04-2020
Труп 20-летнего мужчины нашли после пожара в общежитии Новосибирска. Люди прыгали из окон, спасаясь от огня
Как рожать и делать ли ЭКО в пандемию коронавируса? Рассказал глава Минздрава России 1
16:07 11-04-2020
Как рожать и делать ли ЭКО в пандемию коронавируса? Рассказал глава Минздрава России
БердскМоют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса 2
16:00 11-04-2020
Моют с хлоркой остановки и тротуары в Бердске против коронавируса