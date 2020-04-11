Попало на видео тройное лобовое ДТП двух Toyota и Porsche Cayenne на ул. Космической в Бердске

Автомобили получили серьезные повреждения. На месте аварии работают два экипажа ГИБДД. Предположительно, пострадавших увезла «скорая». Трупов не видели.

Автомобили сошлись в лобовом столкновении в Бердске

Тройное ДТП произошло около 14.30 сегодня, 11 апреля, на ул. Космической в Бердске. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, столкнулись столкнулись две Toyota и Porsche Cayenne. Две иномарки врезались лоб в лоб. Все участники аварии получили серьезные повреждения. «Морды» разбиты, по дороге разлиты ГСМ.



На месте аварии работают два экипажа ГИБДД, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Как предположили очевидцы, без пострадавших такое серьезное дорожное происшествие обойтись не могло. С места ДТП уехала «скорая». Вероятно, повезла пострадавших в больницу.

-Трупов нет, судя по всему. Но полиции очень много, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, приславшие в редакцию фото и видео.