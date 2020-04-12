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Выросла оплата коммуналки при самоизоляции в онлайн-режиме в Бердске

20:55 12.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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КБУ и УК стараются научить абонентов платить за услуги ЖКХ, не выходя из дома. Для этого работает многоканальная телефонная линия. Проявите терпение и дождитесь ответа.

Выросла оплата коммуналки при самоизоляции в онлайн режиме в Бердске
В Бердске снова открылись кассы по приемы платы за услуги ЖКХ

После введения режима строгой самоизоляции муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска временно приостановил прием абонентов в офисе. Для населения открыт прием заявлений через интернет-приемную.

— Мы открыты для обращений, вопросов, жалоб. Есть многоканальный телефон 5-61-57. Мы постарались установить дежурство, но звонков очень много. Я хочу попросить наших абонентов проявить терпение при ожидании ответа — нагрузка большая на телефонную линию, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор КБУ Семен Лапицкий.

Что бы оставить заявление или задать вопрос достаточно перейти на вкладку «Интернет-приемная», заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы. Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным.

Кроме того, Лапицкий напомнил, что в условиях самоизоляции по коронавируса следует оплачивать коммунальные услуги в онлайн-режиме. По его словам, в последние дни заметно прибавились сборы от бердчан, которые платят, не выходя из дома, используя интернет.

Пока не буду оперировать цифрами и прогнозами. Но идет в сторону увеличения. Люди осваивают онлайн. И мы, и управляющие компании стараются направлять абонентов. Все понятно станет к концу месяца,- прокомментировал коммерческий директор КБУ.

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От редакции

Есть проблемы при оплате услуг ЖКХ?

Аноним, 11 апреля 2020 14:26
Ещё не платила
Аноним, 11 апреля 2020 14:33
НВР:
Проблем нет, спокойно заплатил в кассе РКЦ, практически без очереди/2 человека/.
Аноним, 11 апреля 2020 23:49
НВР:
С какой такой радости я побегу платить за жкх режим самоэзоляции же действуйт. Поэтому буду сидеть дома и ждать когда долг накопиться все равно не чего не отключат. Этотбыла ирония. Просто все бесит уже значит на улицу выходить нельзя, а за комуналку платить я должна режим нарушать где логика?
Поросёнок Пётр, 12 апреля 2020 04:19
Что тут ещё можно сказать, только .... https://youtu.be/KOvhJAbrQxs
Аноним, 12 апреля 2020 09:26
Терпила
Аноним, 11 апреля 2020 23:55
А почему коммуналку подняли?
Аноним, 12 апреля 2020 09:06
Не коммуналка увеличилась а кол-во онлайн оплат по коммуналке стало больше,заголовок написан непонятно.
Аноним, 11 апреля 2020 23:59
Да бывают. Заходишь порой на сайт, а там цифры с потолка, хорошо если есть возможность ввести вручную. Отопление приплюсовали 937 рублей.Будем выяснять,а то окажется, что перетоп, несмотря на жалобы жильцов на холод зимой в квартирах. До этого месяцев 5 висел долг по отходам, хотя платил исправно, и в кассе УК долг не отображался?!
Аноним, 12 апреля 2020 11:07
НВР:
Когда их в Бердске не было?
Covid-19, 12 апреля 2020 21:48
Для того и была введена самоизоляция, чтобы она плавно перетекла в самоуничтожение.
Уже не за горами тот час, когда будут заваривать двери подъездов вместе с жильцами, как это происходит сейчас в Краснодаре, Молдове...
А вы ждите, сидите дома и молча пережевывайте псевдоинформацию об "опасности и пандемии в мире".

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