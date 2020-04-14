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Задыхаемся: Смог окутал весь Бердск

21:18 14.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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До запрета 17 апреля горожане хотят успеть сжечь траву и мусор в огородах. Пожаров и масштабного пала травы в Бердске нет, заявил начальник пожарной охраны Алексей Ковалев.

Задыхаемся: Смог окутал весь Бердск
Дым из частного сектора заволок весь Бердск

Вечером 14 апреля в «Курьер. Среда. Бердск» читатели сообщили о том, что город окутал смог. Очевидцы рассказывают, что «в дым» погрузился Микрорайон, территории Южного и Юго-Восточного микрорайонов. В центре Бердска тоже появился плотный туман и запах гари. Бердчане предполагают, что где-то на окраинах города масштабно горит трава.

Однако палов травы во вторник вечером в Бердске не наблюдается. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник городской пожарной охраны Алексей Ковалев. По его словам, виной тому сжигание травы и мусора на частных подворьях по всему городу.

— Смог стоит над всем Бердском. До 17 апреля разрешено сжигать траву и мусор. После этого числа наступит запрет. Вот люди и пытаются успеть навести порядок на участках. Каждый в своем огороде собрал кучку, поджег, а в итоге весь город в дыму, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалев, подчеркнув, что дым ни коем образом не связан с пожарами.

Задыхаемся: Смог окутал весь Бердск

Смог над Бердском

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От редакции

Нечем дышать?

Аноним, 14 апреля 2020 21:59
НВР:
Конечно нечем! Почему нельзя вывозить мусор? Обязательно жечь, чтобы весь город вздохнуть не мог!

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