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Привез коронавирус из Мурманска через Москву выявленный 17 апреля пациент в Новосибирскую область

21:50 17.04.2020 Фото: pexels.com
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4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали. Двое в Новосибирской области скончались от COVID19.

Привез коронавирус из Мурманска через Москву выявленный 17 апреля пациент в Новосибирскую область
12 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Привез коронавирус из Мурманска через Москву выявленный 17 апреля пациент в Новосибирскую область

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По данным оперативного штаба на утро 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

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От редакции

Как предотвратить завоз?

Аноним, 17 апреля 2020 23:17
=...7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали...=
- наверное, это должно насторожить. Похоже на то, что люди заражаются при прикосновении к предметам, к которым ранее прикасался инфицированный человек.

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