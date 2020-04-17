Привез коронавирус из Мурманска через Москву выявленный 17 апреля пациент в Новосибирскую область

4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали. Двое в Новосибирской области скончались от COVID19.

12 новых случаев коронавируса в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.