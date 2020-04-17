Привез коронавирус из Мурманска через Москву выявленный 17 апреля пациент в Новосибирскую область

По данным оперативного штаба на утро 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.
Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.
Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.
- наверное, это должно насторожить. Похоже на то, что люди заражаются при прикосновении к предметам, к которым ранее прикасался инфицированный человек.